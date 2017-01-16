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SAĞLIK

Akciğer kanserinin belirtileri nelerdir?

15 Kasım 2016 Salı, 10:24:39

Tıbbi Onkoloji Uzmanı Prof. Dr. Emin Gökhan Kandemir, “17 Kasım Dünya Akciğer Kanseri Günü” öncesinde akciğer kanserinin belirtileri ve tedavisi hakkında bilgi verdi

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    Dünyada hayati tehlikeye en fazla neden olan kanser türü olarak bilinen akciğer kanseri, vücutta meydana gelen küçük değişikliklerin önemsenmesi ile erken dönemde teşhis edilebiliyor. Belirtileri tanımak ve akciğer kanserinin en önemli nedeni olan sigaradan uzak durmak, hastalık ile mücadelede büyük rol oynuyor. 

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    Tıbbi Onkoloji Uzmanı Prof. Dr. Emin Gökhan Kandemir, “17 Kasım Dünya Akciğer Kanseri Günü” öncesinde akciğer kanserinin belirtileri ve tedavisi hakkında bilgi verdi.

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    Erkeklerde en sık görülen kanser türü olan akciğer kanseri, kanserden ölüm nedenleri arasında birinci sırada yer almaktadır. 

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YORUMLAR 1
  • Misafir 30 Aralık 2016 Cuma 16:10
    bir kez yutmakta sorun yaşadım bir hafta boyunca kanser belirtisimidir
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