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Bu hastalık grubunun ortaya çıkmasında, yaşam tarzı, genetik geçiş ve bazı virüslerin rol aldığına işaret eden Kumpete, "Ancak risk faktörlerinin iyi saptanması, düzenli kontrol ve farkındalığın artması, erken teşhisi ve tedavi başarısını beraberinde getiriyor" ifadelerini kullandı.