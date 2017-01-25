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Prof. Dr. Yakup Kumtepe: 10 kanser türünden dördü kadın kanserleri...

15 Kasım 2016 Salı, 14:14:59

Jinekolojik Onkoloji Uzmanı Prof. Dr. Yakup Kumtepe, "Dünyada ve ülkemizde en sık görülen 10 kanser türü içinde, kadın kanserlerinden 4 hastalık yer almaktadır"

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    Jinekolojik Onkoloji Uzmanı Prof. Dr. Yakup Kumtepe, jinekolojik kanserlerin dünya çapında görülen kanser vakaları arasında önemli bir yer tuttuğunu belirtti.

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    Bu hastalık grubunun ortaya çıkmasında, yaşam tarzı, genetik geçiş ve bazı virüslerin rol aldığına işaret eden Kumpete, "Ancak risk faktörlerinin iyi saptanması, düzenli kontrol ve farkındalığın artması, erken teşhisi ve tedavi başarısını beraberinde getiriyor" ifadelerini kullandı.

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    Kumtepe, kadın kanserleri denilince akla ilk olarak gebeliğe bağlı trofoblastik rahatsızlıklar, kadın kanserlerinin preinvaziv hastalıkları, yumurtalık, rahim, rahim ağzı, tüp kanseriyle vajina ve vulva kanserinin geldiğini vurgulayarak, şöyle devam etti:

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