Prof. Dr. Yakup Kumtepe: 10 kanser türünden dördü kadın kanserleri...
15 Kasım 2016 Salı, 14:14:59 | Güncelleme: 25 Ocak 2017 Çarşamba, 14:47:48
Jinekolojik Onkoloji Uzmanı Prof. Dr. Yakup Kumtepe, "Dünyada ve ülkemizde en sık görülen 10 kanser türü içinde, kadın kanserlerinden 4 hastalık yer almaktadır"
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Jinekolojik Onkoloji Uzmanı Prof. Dr. Yakup Kumtepe, jinekolojik kanserlerin dünya çapında görülen kanser vakaları arasında önemli bir yer tuttuğunu belirtti.
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Bu hastalık grubunun ortaya çıkmasında, yaşam tarzı, genetik geçiş ve bazı virüslerin rol aldığına işaret eden Kumpete, "Ancak risk faktörlerinin iyi saptanması, düzenli kontrol ve farkındalığın artması, erken teşhisi ve tedavi başarısını beraberinde getiriyor" ifadelerini kullandı.
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Kumtepe, kadın kanserleri denilince akla ilk olarak gebeliğe bağlı trofoblastik rahatsızlıklar, kadın kanserlerinin preinvaziv hastalıkları, yumurtalık, rahim, rahim ağzı, tüp kanseriyle vajina ve vulva kanserinin geldiğini vurgulayarak, şöyle devam etti:
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"Bu hastalıklar, kadınlarda ortaya çıkan diğer kanserler arasında önemli bir yer tutmaktadır.
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Çünkü dünyada ve ülkemizde en sık görülen 10 kanser türü içinde, kadın kanserlerinden 4 hastalık yer almaktadır.
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Jinekolojik kanserler, tüm kanserlerin ise yüzde 10'undan fazlasını oluşturur.
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Kadın kanserlerinde erken tanı ve doğru tedavi yöntemleri sayesinde tam iyileşme sağlanabileceği unutulmamalıdır."
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Rahim kanserinin ortaya çıkmasında obezitenin büyük önem taşıdığını ifade eden Kumtepe, "Aşırı kilo östrojene, diyabete ve hipertansiyona, dolayısıyla rahim kanserine yol açar.
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Rahim kanserlerinin yaklaşık yüzde 25'i menopoz öncesi, yüzde 5'i de 40 yaş altında görülür. Hastalığın en önemli belirtisi, düzensiz kanamadır.
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Her 4 vakadan 3'ü erken evrede yakalanabilir" değerlendirmesinde bulundu.