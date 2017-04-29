Paketlenmiş yeşilliklerde 'salmonella' riski!

20 Kasım 2016 Pazar, 09:16:27 | Güncelleme: 29 Nisan 2017 Cumartesi, 16:08:07
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Sebze yapraklarında bulunan bakterilerin, paketler açıldıktan sonra çok daha hızlı bir şekilde üremeye başladıkları ortaya çıkarıldı
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Bilim insanları, paketlenmiş yeşilliklerde salmonella bakterisinin üreme riskinin yüksek olduğunu belirtti.
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The Guardian gazetesinde yer alan habere göre, Leicester Üniversitesi mikrobiyologlarının yaptığı araştırma, doğal olarak sebze yapraklarında bulunan bakterilerin, paketler açıldıktan sonra çok daha hızlı bir şekilde üremeye başladıklarını ortaya koydu.
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Paketlenmiş hazır yeşillik yapraklarından çıkan sıvının salmonella üreme riskini 2 bin 400 kat artırdığını belirten bilim adamları, söz konusu salataların vücutta enfeksiyona yol açarak zehirlenmeye neden olabileceğini kaydetti.
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Araştırmayı yürüten Dr. Primrose Freestone yaptığı açıklamada, salata yapraklarının paketlenme öncesi kesilmesi sonucu ortaya çıkan az miktardaki sıvının, yeşillikler buzdolabında saklansa dahi, salmonellanın üremesi için uygun ortam oluşturduğunu söyledi.
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Ortaya çıkan sıvının, salmonellanın marul, roka, ıspanak gibi sebzelerin yapraklarına güçlü bir şekilde bağlanmasına yol açtığını ifade eden Freestone, bakterilerin yıkamakla dahi zor temizleneceğini vurguladı.
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Freestone, bakteri üreme hızının yeşillik paketleri açıldıktan sonra hızla arttığına dikkati çekerek, "Bu tür yeşillik tüketenlere, paketi açtıktan sonra kısa bir sürede tüketmelerini öneriyoruz." şeklinde konuştu.
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Salmonella, gıda zehirlenmelerinin en yaygın nedenlerinden biri olan bir grup bakterinin adı. Salmonella bakterisinin neden olduğu enfeksiyon ileri seviyede ishal, ateş, titreme, abdominal rahatsızlık ve kusmaya neden oluyor.
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Enfeksiyon, önlem alınmaması durumunda çocuklar, yaşlılar ve bağışıklık sistemi zayıf insanlar için ölümcül sonuçlar doğurabiliyor.
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Salmonella, gıda zehirlenmelerinin en yaygın nedenlerinden biri olan bir grup bakterinin adı. Salmonella bakterisinin neden olduğu enfeksiyon ileri seviyede ishal, ateş, titreme, abdominal rahatsızlık ve kusmaya neden oluyor.
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Enfeksiyon, önlem alınmaması durumunda çocuklar, yaşlılar ve bağışıklık sistemi zayıf insanlar için ölümcül sonuçlar doğurabiliyor.