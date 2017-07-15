SAĞLIK

30 yaşından sonra asla tüketmemeniz gereken 11 ürün!

21 Kasım 2016 Pazartesi, 10:32:40

Uzmanlar 30 yaşından sonra asla tüketilmemesi gereken yiyecekleri açıkladı

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    Yetişkin olmanın en iyi yanlarından biri de istediğiniz zaman istediğiniz şeyi pişirip ya da alıp yiyebilmenizdir. Ama uzmanlar, yine de her canınızın istediğini yememeniz yönünde açıklamalarda bulunuyor. Uzmanlar bir de şu detaya dikkat çekiyor; kişi genç yaşlarda yediği şeyi 20'li, 30'lu ya da 40'lı yaşlarda yediğinde de hiçbir fark görmese de, vücut bunu bu şekilde algılamıyor. Bu bilgiye bağlı kalarak, uzmanlar 30 yaşından sonra asla tüketilmemesi gereken yiyecekleri açıkladı.

    Salam, sosis gibi işlenmiş gıdalar

     

     

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    Aromalı yoğurt

     

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    Yaşlanmayı her ne kadar önleyemesek de, yavaşlatmak mümkün. Aromalı yoğurdun içinde şeker olduğu unutulmamalı. Aromalı yoğurt yanı sıra ekmek ve ketçapdan da uzak durulmalı. 

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    Kahvaltıda hamurlu yiyecekler

     

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    Son bulgulara göre, günlük kalorilerinin yüzde 17 ila 21'ini şekerli gıdalardan alan insanların kalp hastalığından ölme riskleri kalorilerinin yüzde 8'ini şekerli gıdalardan alanlara göre veya daha azını tüketenlere kıyasla daha yüksek. 

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YORUMLAR 25
  • Misafir 21 Haziran 2017 Çarşamba 19:59
    aç mı kalalım?
  • Misafir 21 Haziran 2017 Çarşamba 16:23
    100 yıl koyun gibi yaşamaktansa,50 yıl kaplan gibi yaşarım namımım yürüsün..heeeeeyt ulen
  • Misafir 15 Haziran 2017 Perşembe 16:51
    her şeyden sakınıp 200 sene yaşayacağıma bir çok şeyden zevk alıp 50 sene yaşarım daha iyi
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