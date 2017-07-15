SAĞLIK
30 yaşından sonra asla tüketmemeniz gereken 11 ürün!
21 Kasım 2016 Pazartesi, 10:32:40 | Güncelleme: 15 Temmuz 2017 Cumartesi, 15:24:19
Uzmanlar 30 yaşından sonra asla tüketilmemesi gereken yiyecekleri açıkladı
-
1
1
|
23
Yetişkin olmanın en iyi yanlarından biri de istediğiniz zaman istediğiniz şeyi pişirip ya da alıp yiyebilmenizdir. Ama uzmanlar, yine de her canınızın istediğini yememeniz yönünde açıklamalarda bulunuyor. Uzmanlar bir de şu detaya dikkat çekiyor; kişi genç yaşlarda yediği şeyi 20'li, 30'lu ya da 40'lı yaşlarda yediğinde de hiçbir fark görmese de, vücut bunu bu şekilde algılamıyor. Bu bilgiye bağlı kalarak, uzmanlar 30 yaşından sonra asla tüketilmemesi gereken yiyecekleri açıkladı.
Salam, sosis gibi işlenmiş gıdalar
-
2
-
3
3
|
23
Yaşlanmayı her ne kadar önleyemesek de, yavaşlatmak mümkün. Aromalı yoğurdun içinde şeker olduğu unutulmamalı. Aromalı yoğurt yanı sıra ekmek ve ketçapdan da uzak durulmalı.
-
4
4
|
23
Kahvaltıda hamurlu yiyecekler
-
5
5
|
23
Son bulgulara göre, günlük kalorilerinin yüzde 17 ila 21'ini şekerli gıdalardan alan insanların kalp hastalığından ölme riskleri kalorilerinin yüzde 8'ini şekerli gıdalardan alanlara göre veya daha azını tüketenlere kıyasla daha yüksek.
-
6
-
7
7
|
23
Fit kalmak için daha sağlıklı ürünler tüketmek gerekiyor.
-
8
8
|
23
Yapılan bir araştırma kolanın erkeklerin sperm kalitesini düşürdüğünü ortaya koydu.
-
9
-
10
10
|
23
Gerek bağımlılık yapması gerek göbek yapması nedeniyle tüketilmemesi gerekiyor.
-
11
-
12
12
|
23
İçindekiler, kırışıklık karşıtı kollajen gibi proteinlere hasar verir.
-
13
-
14
14
|
23
Kahveye eşlik eden krema çok da sağlıklı bir şey değil. Vücudu daha fazla yağlandırıyor ve kolestrolü yükseltiyor.
-
15
-
16
16
|
23
Eğer 30'lu yaşlarınızda kilo almaya başladıysanız karaciğer fonksiyonunuzda sorun olabilir. O nedenle toksinlerden uzak durmak için yapay tatlandırıcılardan uzak durmalısınız.
-
17
-
18
18
|
23
Margarin kalp hastalığına zemin oluşturabilir, ayrıca ciltte birtakım sorunlara yol açar. Bir de ciltteki kırışıkların daha hızlı yayılmasına sebep olur.
-
19
19
|
23
Paketlenmiş tereyağlı patlamış mısır
-
20
20
|
23
İçerisinde bulunan trans yağ kalp hastalığı riskini artırıyor.
-
21
21
|
23
Yapılan bir araştırma salam ve sosisin sperm sayısını azalttığını ortaya koydu.
-
22
-
23
23
|
23
Kanser, obezite gibi çeşitli hastalıklara sebep olabilir. Cipsteki sodyum içeriği yüksek kan basıncına sebebiyet verebilir ve kardiyovasküler sağlığı olumsuz etkileyebilir.
HABERTURK.COM / SAĞLIK SERVİSİ