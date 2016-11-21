SAĞLIK

30 yaşından sonra asla tüketmemeniz gereken 13 ürün!

21 Kasım 2016 Pazartesi, 10:32:40

Uzmanlar 30 yaşından sonra asla tüketilmemesi gereken yiyecekleri açıkladı

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Yetişkin olmanın en iyi yanlarından biri de istediğiniz zaman istediğiniz şeyi pişirip ya da alıp yiyebilmenizdir. Ama uzmanlar, yine de her canınızın istediğini yememeniz yönünde açıklamalarda bulunuyor. 

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BU HABERİN 15 YORUMU VAR.
Misafir 24 November 2016 Thursday 09:52

suyla yaşayacaz heralde :p

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Misafir 23 November 2016 Wednesday 17:50

bu kadar kasmaya gerek yok herşeyden azar

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Misafir 23 November 2016 Wednesday 15:11

sigara içmeyin bunların hepsini yiyin sıkıntı yok

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Misafir 23 November 2016 Wednesday 11:35

atın ölümü arpadan olsun diyen ataların torunlarıyız ye gitsin....

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Misafir 23 November 2016 Wednesday 11:18

40 yaşına kadar kuzu yiyeceksin 40 yaşından sonra kuzunun yedğini yiyeceksin kocum hadi afiyet olsun

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Misafir 23 November 2016 Wednesday 07:44

herşeyi yemeyin

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Misafir 22 November 2016 Tuesday 18:38

bızım memleket ekmeksız doyamaz onu geçıcen hacı :)

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Misafir 22 November 2016 Tuesday 10:51

maksat yanlız doymak deyil,yediğin yiğecekten zevk almak ta önemli.malesef sonuç belli.

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Misafir 22 November 2016 Tuesday 10:48

valla ben 30 yaşındayım ve herşeyden bol bol yiyiyom.

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Misafir 22 November 2016 Tuesday 10:28

vücudunuza çöp kutusu muamelesi yapmayın.gereksiz ve zararlı şeylerden uzak durun.şeker yada hamur işi şeyler yemeden de doyabilirsiniz.:)

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