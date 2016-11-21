Uzmanlar bir de şu detaya dikkat çekiyor; kişi genç yaşlarda yediği şeyi 20'li, 30'lu ya da 40'lı yaşlarda yediğinde de hiçbir fark görmese de, vücut bunu bu şekilde algılamıyor. Bu bilgiye bağlı kalarak, uzmanlar 30 yaşından sonra asla tüketilmemesi gereken yiyecekleri açıkladı.
suyla yaşayacaz heralde :p
bu kadar kasmaya gerek yok herşeyden azar
sigara içmeyin bunların hepsini yiyin sıkıntı yok
atın ölümü arpadan olsun diyen ataların torunlarıyız ye gitsin....
40 yaşına kadar kuzu yiyeceksin 40 yaşından sonra kuzunun yedğini yiyeceksin kocum hadi afiyet olsun
herşeyi yemeyin
bızım memleket ekmeksız doyamaz onu geçıcen hacı :)
maksat yanlız doymak deyil,yediğin yiğecekten zevk almak ta önemli.malesef sonuç belli.
valla ben 30 yaşındayım ve herşeyden bol bol yiyiyom.
vücudunuza çöp kutusu muamelesi yapmayın.gereksiz ve zararlı şeylerden uzak durun.şeker yada hamur işi şeyler yemeden de doyabilirsiniz.:)