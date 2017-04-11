Kalbi koruyan gıdalar nelerdir?

22 Kasım 2016 Salı, 08:28:33 | Güncelleme: 11 Nisan 2017 Salı, 12:16:50
Spermidin adlı maddeden zengin gıdaları tüketmek kalp sağlığını koruyor
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Avusturya’daki Graz Üniversitesi’nde bilim insanlarının araştırmasına göre vücutta birçok hücrede yoğunluğu farklı olarak bulunan spermidin adlı maddeden zengin gıdaları tüketmek kalp sağlığını koruyor.
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Araştırmada çıkan diğer sonuçlara göre spermidin desteği tuzdan zengin diyetle beslenen farelerde de kan basıncını azaltıyor.
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Hücreler için gerekli olan enerjiyi sağlayan ATP’yi yükseltiyor ve kalp büyümesi ile fonksiyon kaybını önleyerek kalp yetersizliğinin ilerlemesini geciktirerek ömrü uzatıyor.
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Beslenirken yüksek oranda spermidin alan insanlarda tansiyon düşük oluyor ve kalp-damar hastalıkları daha az görülüyor.
Spermidin adı verilen madde başta;
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Peynir,
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Bezelye,
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Soya fasulyesi,
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Greyfurt,
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Buğday tohumu,
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Karnabahar,
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Tavuk karaciğeri,
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Mısır,
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Nohut,
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Mantarda yoğun olarak bulunuyor.
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Daha önceki bir araştırmaya göre spermidin, insanlarda yaşlanmayı geciktirerek Alzheimer ve Parkinson’a karşı da savaşıyor.