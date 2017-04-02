SAĞLIK
Erkeklerin mutlaka yemesi gereken 9 gıda!
23 Kasım 2016 Çarşamba, 09:02:16 | Güncelleme: 02 Nisan 2017 Pazar, 13:36:48
Dr. Rob Hobson, özellikle erkeklere yağlı balık, kırmızı et, fasulye gibi birçok besini tüketmeleri konusunda tavsiyelerde bulundu
-
1
1
|
9
İngiliz sağlık şirketi Healthspan’in başındaki beslenme uzmanı Doktor Rob Hobson, erkeklerin mutlaka yemesi gereken 9 gıdayı açıkladı:
-
2
2
|
9
Kırmızı et: Vücut direncini artırıp, enfeksiyon sonrası iyileşmeyi hızlandırıyor.
-
3
3
|
9
Kırmızı biber, domates: İçerisinde bolca bulunan C vitamini bağışıklık sistemini güçlendirirken potasyum kalp krizi riskini azaltıyor. Sperm kalitesini geliştiriyor.
-
4
4
|
9
Yağlı balıklar: Somon ve ton balığında fazlaca bulunan sağlıklı yağlar, kalp hastalıkları riskini artıran kan basıncını ve kolesterolün düşmesine yardımcı oluyor.
-
5
5
|
9
Fındık: Magnezyum, E ve B vitamini zengini olan fındık kalp sağlığının korunmasına yardımcı oluyor.
-
6
6
|
9
Kabuklu deniz ürünleri: Çinko bakımından zengin bu gıdalar saç dökülmesini önlemede etkili.
-
7
7
|
9
Fasulye: Lif zengini bu besin diyabet ve kalp hastalıklarına karşı kalkan görevi yapıyor.
-
8
8
|
9
Yumurta: Kanser önleyici etkisi de yüksek.
-
9
9
|
9
Yulaf: Diyabet ve kalp hastalıkları riskini azaltır. Kan şekerini düzenler.