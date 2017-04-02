SAĞLIK HABERLERİ
03 NİSAN 2017
SAĞLIK

Erkeklerin mutlaka yemesi gereken 9 gıda!

23 Kasım 2016 Çarşamba, 09:02:16

Dr. Rob Hobson, özellikle erkeklere yağlı balık, kırmızı et, fasulye gibi birçok besini tüketmeleri konusunda tavsiyelerde bulundu

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    İngiliz sağlık şirketi Healthspan’in başındaki beslenme uzmanı Doktor Rob Hobson, erkeklerin mutlaka yemesi gereken 9 gıdayı açıkladı:

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