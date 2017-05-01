Bağışıklık sistemini güçlendirmenin yolları!

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A ve D vitamini magnezyum ve çinko da vücut direncini artırıyor. Ancak bütün bu vitamin ve mineralleri doğal yollarla yani besinlerle de alabileceğimizi söyleyen Dahiliye Uzmanı Dr. Semiha Kaplan, bağışıklık sistemini güçlendiren 10 besini şöyle sıraladı: