Geniş kalçalı kadınlar daha sağlıklı!

6 | 8

ORANTISIZ KALÇA DAHA DAYANIKLI!

Kalçaları orantısız büyüklüğe sahip olan kadınların kronik hastalıklar ve diğer sorunlara karşı daha dayanıklı olduğunu ortaya koyan biliminsanları geniş kalçalarından memnun olmayan kadınların farklı bir bakış açısına sahip olmasını sağladı.