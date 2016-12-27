Gripten hızlıca kurtulmanın yolları!

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İstirahat edilmezse hem tedavi süreci uzuyor hem de hastalığın oluşturacağı yan etki riskleri artırılmış oluyor” diyor. Grip sezonunun açılmasıyla birlikte Prof. Dr. Kazkayası, hem gripten korunmak hem de gribe yakalanıldığında hızlı bir şekilde hastalıktan kurtulmak için tavsiyelerde bulunuyor.