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SAĞLIK

Gripten hızlıca kurtulmanın yolları!

29 Kasım 2016 Salı, 11:09:26

Prof. Dr. Mustafa Kazkayası, hem gripten korunmak hem de gribe yakalanıldığında hızlı bir şekilde hastalıktan kurtulmak için tavsiyelerde bulundu

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    Havalardaki sıcaklık değişimleri gribe davetiye çıkarıyor. Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Mustafa Kazkayası, “Grip ciddi derecede işgücü kaybı ve okul çağındaki çocuklarda da ders kaybına neden olmaktadır.

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    İstirahat edilmezse hem tedavi süreci uzuyor hem de hastalığın oluşturacağı yan etki riskleri artırılmış oluyor” diyor. Grip sezonunun açılmasıyla birlikte Prof. Dr. Kazkayası, hem gripten korunmak hem de gribe yakalanıldığında hızlı bir şekilde hastalıktan kurtulmak için tavsiyelerde bulunuyor.

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    EGZERSİZ YAPIN! 

    Gripten korunmak için el temizliğinin önemini vurgulayan Prof. Dr. Mustafa Kazkayası, “Kirli ellerle ağız veya burnunuza temas etmeyin, el temizliğinize özen gösterin. 

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