Bir avuç fındığın faydaları!

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Bu özellikle diyet uygulamaları için son derece önemli bir çalışma olup, benzer çalışmanın fındıkta da yapılması önemlidir. Bu çalışma üzerine, Purdue Üniversitesi'nden bir grup bilim insanının yaptığı çalışmalar kapsamında, fındığında dahil olduğu sert kabuklu meyvelerin, vücut tarafından ortalama yüzde 65-75 düzeyinde sindirilebildiği ve geri kalan kısmın sindirilmeden vücuttan atıldığı yönündedir.