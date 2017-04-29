SAĞLIK HABERLERİ
29 NİSAN 2017
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SAĞLIK

Bir avuç fındığın faydaları!

02 Aralık 2016 Cuma, 09:36:29 İHA

Sert kabuklu meyveler kapsamında yapılan yüzde 30'a aşkın bilimsel çalışmanın ortak çıktısına göre; 1 ila 6 ay boyunca günde 30-40 gram düzeyinde sert kabuklu meyve tüketenlerde, vücut kitle indeksi değerlerinde bir değişme olmadığı kaydedilmiş...

  • 1 Bir avuç fındığın faydaları!
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    TÜBİTAK Marmara Araştırma Merkezi Gıda Enstitüsü Müdürü Doç. Dr. Cesarettin Alaşalvar, Fındığın obez olgulardaki yerinin ve mekanizmasının incelenmesi üzerine Türkiye ile Japonya'nın ortak bir çalışma yürüttüğünü söyledi.

  • 2 Bir avuç fındığın faydaları!
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    Doç. Dr. Cesarettin Alaşalvar, "Giresun kalite tombul fındık bileşenleri itibariyle bünyesinde yaklaşık yüzde 15 protein, yüzde 60 yağ, yüzde 17 karbonhidrat, yüzde 5 su ve yüzde 3 kül barındırıyor.

  • 3 Bir avuç fındığın faydaları!
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    Fındıktaki bu bileşenlerin miktarı coğrafi bölgelere ve iklim koşullarına göre yüzde 5-10 düzeyinde farklılık gösterebilir. Bu değerler kapsamında enerji hesaplaması yapıldığında, 10 gram naturel fındık yaklaşık 630 kcal enerji içerir" dedi.

  • 4 Bir avuç fındığın faydaları!
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    Fındığın yağ miktarı yüksek olduğu için toplumda genel olarak yanlış bir algının bulunduğunu ifade eden Alaşavar, "Bu nedenle kilo artışına neden olacağı varsayıldığından fındığın tüketiminden çekinilmektedir. 

  • 5 Bir avuç fındığın faydaları!
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    Halbuki sert kabuklu meyveler kapsamında yapılan yüzde 30'a aşkın bilimsel çalışmaların ortak çıktısı göstermiştir ki; 1 ila 6 ay boyunca günde 30-40 gram düzeyinde sert kabuklu meyve tüketen bireylerin vücut kitle indeksi değerlerinde bir değişme olmadığı gözlenmiştir.

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