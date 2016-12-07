SAĞLIK

Beynimizin yüzde kaçını kullanıyoruz?

07 Aralık 2016 Çarşamba, 13:04:44

Günde 8 bardak su içmek, grip olduğunuzda soğuktan kaçınmak gibi pek çok sağlık efsanesi, aksi ne kadar kanıtlanırsa kanıtlansın geçerliliğini koruyor. İşte bunlardan bazıları...

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1- GRİP AŞISI GRİP EDER!

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BU HABERİN 4 YORUMU VAR.
Misafir 08 December 2016 Thursday 12:20

mide asidi demiri bile eritebiliyor ki sakız ı da rahat parçalar

6 3
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Misafir 08 December 2016 Thursday 10:52

öyle bişeye his raslamadım

3 0
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Misafir 08 December 2016 Thursday 08:31

ben çocukken demir bilye yutmuştum 3 günde çıktı... sakız ne ola ki :d

18 3
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Misafir 07 December 2016 Wednesday 15:42

sabah yut.aksama kendı çıkar

63 0
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