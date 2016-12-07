Vitamin takviyeleri, etkisiz olmaları bir yana tehlikeli bile olabilir. Gıdalardan alacağınız vitaminlerde aşırı doz size zarar vermese de, kontrolsüz alacağınız vitamin hapları, gerçekten zararlı olabilir.
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3- SOĞUK HAVA SİZİ HASTA EDER
Bu dünyanın her yerinde yaygın bir inanıştır ve kesinlikle doğru değildir. Hava sıcaklığı bizi virüslere karşı dayanıksız hale getirmez. Sizi hasta eden soğuk havada bulunan mikroplardır.
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Soğuğa maruz kalmak bir anlamda vücudunuz için iyidir. Soğuk mevsimlerde hastalığın yaygın olmasının nedeni, daha çok kapalı mekânda kalmaktır.
mide asidi demiri bile eritebiliyor ki sakız ı da rahat parçalar
öyle bişeye his raslamadım
ben çocukken demir bilye yutmuştum 3 günde çıktı... sakız ne ola ki :d
sabah yut.aksama kendı çıkar