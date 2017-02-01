SAĞLIK HABERLERİ
01 ŞUBAT 2017
SAĞLIK

Hasta eden soğuk değilmiş!

07 Aralık 2016 Çarşamba, 13:04:44

Günde 8 bardak su içmek, grip olduğunuzda soğuktan kaçınmak gibi pek çok sağlık efsanesi, aksi ne kadar kanıtlanırsa kanıtlansın geçerliliğini koruyor. İşte bunlardan bazıları...

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    1- GRİP AŞISI GRİP EDER!

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    Vücut bütün aşılara karşı ateş gibi tepkiler verebilir. Grip aşısı da, ölü grip virüsü içerir. Ölü bir virüs de gribe neden olmaz.

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    2- VİTAMİN TAKVİYELERİYLE DAHA SAĞLIKLI OLURSUNUZ

     

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YORUMLAR 4
  • Misafir 08 Aralık 2016 Perşembe 12:20
    mide asidi demiri bile eritebiliyor ki sakız ı da rahat parçalar
  • Misafir 08 Aralık 2016 Perşembe 10:52
    öyle bişeye his raslamadım
  • Misafir 08 Aralık 2016 Perşembe 08:31
    ben çocukken demir bilye yutmuştum 3 günde çıktı... sakız ne ola ki :d
  • Misafir 07 Aralık 2016 Çarşamba 15:42
    sabah yut.aksama kendı çıkar
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