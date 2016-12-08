SAĞLIK

İnsan vücuduna dair ilginç 20 bilgi!

08 Aralık 2016 Perşembe, 17:01:42

İnsan vücuduyla ilgili bu 20 şaşırtıcı bilgiyi daha önce duymuş muydunuz?

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Kendi vücudunuzu tamamen tanıdığınızı düşünüyorsanız yanılıyorsunuz. Çünkü gerçekten karmaşık ve gizemli bir mekanizma olan insan vücudunu, bazen en nitelikli uzmanlar, doktorlar ve bilim insanları bile tam olarak bilemeyebilir.

 

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