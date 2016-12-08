08 Aralık 2016 Perşembe, 17:01:42Güncelleme: 28 Aralık 2016 Çarşamba, 13:52:26
İnsan vücuduyla ilgili bu 20 şaşırtıcı bilgiyi daha önce duymuş muydunuz?
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Kendi vücudunuzu tamamen tanıdığınızı düşünüyorsanız yanılıyorsunuz. Çünkü gerçekten karmaşık ve gizemli bir mekanizma olan insan vücudunu, bazen en nitelikli uzmanlar, doktorlar ve bilim insanları bile tam olarak bilemeyebilir.
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Kendi vücudunuzu tamamen tanıdığınızı düşünüyorsanız yanılıyorsunuz. Çünkü gerçekten karmaşık ve gizemli bir mekanizma olan insan vücudunu, bazen en nitelikli uzmanlar, doktorlar ve bilim insanları bile tam olarak bilemeyebilir.
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22
Örneğin, insan vücuduyla ilgili bu 20 şaşırtıcı bilgiyi daha önce duymuş muydunuz?