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Kuran'da adı geçen vücut dostu besinler

12 Aralık 2016 Pazartesi, 10:41:01

Diyetisyen Murat Topoğlu anlattı

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    Diyetisyen Murat Topoğlu, Kuran-ı Kerim'de adı geçen ve insan vücuduna faydalarıyla bilinen besinleri, Balçiçek İlter'e anlattı. İşte o besinler ve faydaları...

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    HURMA: Pankreasta ensülin salgılanmasını düzenli sağlayarak şeker dengesini korur. Doğumun kolay olmasını sağlar. (Kuran’daki Meryem Suresi)

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    Loğusalıkta süt hormonlarını harekete geçirerek anne sütünün artışını sağlar. (Meryem Suresi). Peygamber Efendimiz, “Kadınlarınıza loğusa döneminde hurma yediriniz. Kim loğusalığında hurma yerse onun çocuğu akıllı ve ağır başlı olur” diyor. 

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