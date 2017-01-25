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SAĞLIK

Göz renginizle ilgili şaşırtıcı 5 gerçek!

14 Aralık 2016 Çarşamba, 10:40:10

ABD’deki Pittsburgh Üniversitesi’nin araştırmasına göre; gözlerin sadece ruhun değil bedenin de aynası olduğuna ilişkin çarpıcı sonuçlara ulaştı. İşte detaylar...

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    MAVİ GÖZLÜ HERKES AKRABA

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    Bilim insanları, mavi gözlü tüm insanların aynı ataya sahip olduğunu keşfetti. Mavi renk göz, yaklaşık 6000-10000 yıl önce ortaya çıkan bir genetik mutasyon sonucu oluşmuş ve mavi gözlü herkesin silsilesi Karadeniz'de yaşamış olan bu ataya ulaşıyor.

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    AÇIK RENK GÖZLÜ KADINLAR DAHA KOLAY DOĞUM YAPIYOR!

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