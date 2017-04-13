SAĞLIK
Kadınların bol bol zeytin yemesi gerek!
14 Aralık 2016 Çarşamba, 16:52:20 | Güncelleme: 13 Nisan 2017 Perşembe, 16:08:22
Yaz ve kış aylarında sofralarınızı süsleyen bu besinlerin öyle faydaları var ki...
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Soğan, vücut hücrelerine benzerlik gösterir. Soğan, serbest radikalleri nötralize ederek hücrelerin zarar görmesini engelleyen önemli bir antioksidan kaynağıdır.
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Fasulye, böbrek görünümündedir ve böbrek fonksiyonlarını iyileştirir.
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Ceviz şekil olarak beynin loblarına benzer bir özellik gösterir. Ceviz yüksek oranda omega-3 yağları ile birçok vitamin ve mineral içerir.
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Bunlar, beynin fonksiyonlarının yerine getirilmesine yardımcı olurlar.
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Patlıcan, avokado ve armut ortadan ikiye kesildiğinde, anne rahmine benzer şekil gösterir.
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Bu gıdaların dengeli tüketilmesi, hormonal dengenin sağlanmasına ve rahim kanserinin önlenmesine yardımcı olur.
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Ortadan kesilmiş domates dört kompartımanlı görülür. Kalp de kırmızı ve 4 bölümden oluşur.
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Domates, kalp hastalıklarının önlenmesine yardımcı rol oynayan lycopene içerir.
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Nar çekirdekleri, kan hücrelerine benzerlik gösterir. Nar, kalp sağlığı için önemli bir antioksidandır.
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Her üzüm tanesi kalpte bulunan kan hücrelerini gösterir. Zararlı hücrelerin tutulmasına yardımcı olur. Salkım halinde asılan üzüm de kalp şeklinde görülür.
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Üzüm, kan yapıcı olarak bilinen bir gıdadır ve kalbe iyi gelir.
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Greyfurt, portakal ve diğer narenciye meyveleri, kadın göğsüne benzer ve lenf hareketine yardımcı olur.
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Sap kereviz, Çin lahanası kemiklere benzer. Bu gıdalar kemikler için faydalıdır, sodyum oranları eşit ve yüzde 23'tür.
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Gıdanızda yeterli sodyum yok ise vücut kemiklerden çeker ve kemikler zayıflar. Bu gıdalar iskeletinize faydalıdır.
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Tatlı patatesin görünümü pankreasa benzer ve şeker hastalarının glisemik indeksini dengeler.
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Brüksel lahanası ve brokoli kanser hücresine benzerlik gösterir. Brüksel lahanası lif, vitamin C, betacarotene (vitamin A) ve azotça zengindir. Bunlar, kanser riskinin önlenmesine yardımcı olurlar.
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Brokoli de kansere karşı iyi geliyor.
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Havuç dilimi insan gözüne benzer. Bilimsel araştırmalar havucun gözlerin kan akışını ve işlevini iyileştirdiğini göstermiştir.
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İncir tohum doludur ve ağaçta ikili olarak asılarak büyür. İncir sperm sayısını ve hareketliliğini artırır ayrıca erkek kısırlığını önler.
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Taneli meyveler ve narenciyeler, meme bezine benzerler. Narenciyeler, flavonoid ve limonen içerir. Bunlar meme bezlerinde lenf hücrelerinin hareketini düzenler.
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Dilimlenmiş kivi göz bebeğine benzerlik gösterir.
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Kivi, antioksidanlardan zengindir.
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Lutein, yaşlılığa bağlı ortaya çıkan görme bozukluklarının önlenmesinde önemli yer tutar.
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Zeytin ve kadın yumurtalıkları da şekil olarak birbirine benzer. Zeytin, yumurtalıkların sağlığı ve fonksiyonlarının yerine getirilmesinde önemli rol oynar.