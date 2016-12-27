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SAĞLIK

Kadın ile erkek arasındaki bilimsel farklar!

15 Aralık 2016 Perşembe, 08:31:49

Kuşkusuz kadınlar ve erkeklerin birbirinden farklı olduğunu gösteren birçok nokta var. İşte bilim dünyasının yıllardır araştırdığı o farklılıklardan bazıları...

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    Kuşkusuz kadınlar ve erkeklerin birbirinden farklı olduğunu gösteren birçok nokta var. İşte bilim dünyasının yıllardır araştırdığı o farklılıklardan bazıları...

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    Erkeklerin vücut kokusu kadınlardan çok daha güçlüdür.

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     Erkeklerin yüzde 48’si horluyor. Kadınlarda ise bu oran yüzde 22.

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