Kadın ile erkek arasındaki bilimsel farklar!

15 Aralık 2016 Perşembe, 08:31:49 | Güncelleme: 27 Aralık 2016 Salı, 14:25:39
Kuşkusuz kadınlar ve erkeklerin birbirinden farklı olduğunu gösteren birçok nokta var. İşte bilim dünyasının yıllardır araştırdığı o farklılıklardan bazıları...
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Kuşkusuz kadınlar ve erkeklerin birbirinden farklı olduğunu gösteren birçok nokta var. İşte bilim dünyasının yıllardır araştırdığı o farklılıklardan bazıları...
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Erkeklerin vücut kokusu kadınlardan çok daha güçlüdür.
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Erkeklerin yüzde 48’si horluyor. Kadınlarda ise bu oran yüzde 22.
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Erkekler hareketsiz halde vücudun metrekaresi başına ortalama 39,5 kalori yakarken, kadınlar ise 37 kalori yakıyor.
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Kadınlar gün içerisinde 7 bin kelime kullanıyorken, erkekler sadece 2 bin kelimeyle sınırlı kalıyor.
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Östrojen hormonu eklemleri yumuşatıyor. Bu yüzden kadınların eklemleri erkeklerinkinden çok daha esnek.
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Kız bebekler erkeklerden daha erken yürüyor. Genellikle 11-12 aylıkken; erkekler ise 12-14'üncü aya kadar bekliyor.
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Migren hastalarının dörtte üçü kadın, bu demek oluyor ki migrenden en çok muzdarip olan kişiler kadınlar...
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Spor konusunda erkekler kadınlardan daha hızlı ama kadınlar daha dayanıklı.
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Kadınlar stresli olduklarında erkeklere göre daha fazla olumsuz duygularla dolu oluyorlar.
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Erkek ve dişilerde toplam 46 kromozom vardır. Bunların yarısı babadan, yarısı anneden gelir. Bu 46 kromozomun içinden iki tane cinsiyet hormonu vardır ki; bu erkekte XY, kadında XX olarak bulunur.
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Kadınların saçları daha sık ve daha dirençlidir. Saç kökleri 2 mm. daha derinde olduğu için erkek saçı kadar çok dökülmüyor.
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Kadınların ses telleri daha kısa olduğundan sesleri daha tizdir.
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Erkekler kadınlardan daha hızlı yaşlanırlar ve kadınlar yaşlanma olayını psikolojik olarak erkeklerden çok daha kolay kabullenirler.
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Erkeklerin vücut ısısı kadınlardan daha yüksektir.
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Kadınlar menopoz döneminde birçok belirti yaşıyorken; erkekler ise andropozda hemen hemen hiçbir bedensel belirti yaşamazlar.
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Aynı kilodaki kişilerden, erkekler kadınlardan daha çok yemek ihtiyacı duyar; çünkü metabolizmaları daha hızlıdır.
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Kadınlar erkeklere göre 5 kat daha fazla ağlar.
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Erkek beyni yüzde 14 daha ağırdır. Buna karşılık kadınlarda iki yarım küre arasındaki iletişim daha iyidir.
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Erkeklerin toplam 1,8 metrekare; kadınların 1,6 metrekare derileri vardır. Kadının derisi daha ince ve kurudur. Bu yüzden de daha hassastır. Erkekte ter bezleri ve deri altı yağ bezleri daha fazla olduğundan derisi yağlıdır ve daha çok terler.
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Erkeklerin kalbi daha büyüktür ve daha yavaş çarpar. Dakikada ortalama 72; bu değer kadınlarda ise 80'dir.
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Erkekler kadınlardan daha saldırgandır. Bedensel güç kullanımına daha eğilimlidirler, bunun açıklaması testosterona bağlanıyor. Kadınlar ise kelimelerle saldırır.
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Erkeklerin kemikleri daha ağır, eklemleri daha büyüktür. Buna karşılık kadınların kalça kemikleri daha geniş, eklemleri daha esnektir.
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Erkek vücudunun yüzde 60-70'i sudan ibarettir. Kadın vücudundaki su oranı ise yüzde 50-60 arasındadır.
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Erkeklerin akciğerleri kadınların akciğerine göre yüzde 50 daha geniş hacme sahiptir.
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Kadınlar kalın yağ dokuları nedeniyle soğuğa daha dayanıklıdırlar.
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Erkeklerin sivilce sorunu daha fazladır. Bu da daha çok testosteron hormonundan kaynaklanıyor.
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Kadınların işitme ve koklama duyuları daha güçlüdür. Buna karşılık erkekler ışığa karşı daha hassastır.
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Erkekler dakikada ortalama 16 kez soluk alıp verir. Kadınlar ise dakikada 20-22 kez soluk alıp verir.
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Erkeklerde 4.5; kadınlarda 3.6 litre kan vardır. Erkek kanı daha koyu kıvamlıdır, bir damlasında 1 milyon kan hücresi vardır.
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Erkeklerde kadınlarınkinin yarısı kadar yağ dokusu vardır. Kadınlarda yağ dokusu vücudun yüzde 27'sini oluştururken, bu değer erkeklerde yüzde 15'tir.
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Omuz ve kalça iskeletleri farklı olduğundan, kadınların ağırlık noktası erkeklerinkinden daha aşağıdadır.