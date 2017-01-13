Mathilde Broberg'in inanılmaz zayıflama öyküsü!

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2017'nin gelişiyle birlikte birçoğumuz hayatımızda yapacağımız yenilikler üzerinde düşünmeye başladık bile... Yeni yıl, kimimiz için sigarayı bırakmak demek kimimiz için yeni bir dil öğrenmek... Bazıları için ise, inatçı kilolara 'elveda' demek... İşte, kilo vererek, adeta bambaşka insanlara dönüşen o kişilerin ilham veren fotoğrafları...