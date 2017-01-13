Mathilde Broberg'in inanılmaz zayıflama öyküsü!

16 Aralık 2016 Cuma, 16:15:34 | Güncelleme: 13 Ocak 2017 Cuma, 11:14:48
Eğlenmek için arkadaşlarıyla rollercoaster'a binmek isteyen Mathilde Broberg, eğlence aracına görevlilerce alınmadı. Mathilde o an hayatının kararını verdi
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Eğlenmek için arkadaşlarıyla rollercoaster'a binmek isteyen Mathilde Broberg, eğlence aracına görevlilerce alınmadı.
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"Burası için fazla şişmansın" diyen görevlilerden sonra Mathilde Broberg, o an zayıflamaya karar verdi. 21 yaşındaki Broberg, azmin zaferini bir kez daha kanıtladı, 126 kilodan 64 kiloya düştü.
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Çikolata, şeker, kek, cips, makarna ve ekmeği hayatından tamamen çıkaran Mathilde Broberg, spora başladı. Kilo verdikten sonra da sarkan derileri için ameliyat oldu.
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Dört yıl sonra ise Mathilde, adeta kıskanılacak bir kadın haline geldi.
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Spor giyim firmaları için modellik yapan Mathilde Broberg, şu an ise hayatından çok memnun.
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2017'nin gelişiyle birlikte birçoğumuz hayatımızda yapacağımız yenilikler üzerinde düşünmeye başladık bile... Yeni yıl, kimimiz için sigarayı bırakmak demek kimimiz için yeni bir dil öğrenmek... Bazıları için ise, inatçı kilolara 'elveda' demek... İşte, kilo vererek, adeta bambaşka insanlara dönüşen o kişilerin ilham veren fotoğrafları...