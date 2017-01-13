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SAĞLIK

Mathilde Broberg'in inanılmaz zayıflama öyküsü!

16 Aralık 2016 Cuma, 16:15:34

Eğlenmek için arkadaşlarıyla rollercoaster'a binmek isteyen Mathilde Broberg, eğlence aracına görevlilerce alınmadı. Mathilde o an hayatının kararını verdi

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