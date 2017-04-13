Kadınlar gür sakallılarla ciddi!

18 Aralık 2016 Pazar, 10:50:35 | Güncelleme: 13 Nisan 2017 Perşembe, 16:36:00
Yapılan yeni araştırmaya göre, kadınlar kısa süreli ilişkiler için kirli sakallı erkekleri tercih ediyor
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Kirli sakal, gür sakal derken son günlerde sakalla ilgili ardı ardına araştırma sonuçları açıklandı.
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İşte onlardan biri de kadınların sakallı erkeklere bakış açısına ilişkin.
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Yapılan yeni araştırmaya göre, kadınlar kısa süreli ilişkiler için kirli sakallı erkekleri tercih ediyor.
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Ancak gür sakallı erkekleri “eş adayı” olarak görüyor.
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Queensland Üniversitesi araştırmasına göre, kadınlar, sakallı erkeklerin daha olgun ve sosyal yönden baskın bu nedenle uzun süreli ilişkiler ve çocuk yetiştirme konusunda daha başarılı olduğunu düşünüyor.
GAZETE HABERTÜRK
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KADINLAR ERKEKLERDE NE ARAR?
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* Kadın erkeğin zeki olmasını,
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* Kibar olmasını,
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* Kendisini önemsemesi ve bakımına dikkat etmesini,