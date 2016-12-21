Sosyal medyada "bu hastalık bizi öldürecek" yazdı bir gün sonra öldü

Hasta genç, sosyal medya hesabından "Bu hastalık bizi öldürecek" yazdıktan bir gün sonra hayatını kaybetti

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde yaşayan 27 yaşındaki Burak Soğancı, yakalandığı zatürreye bir ay dayanabildi. Hasta genç, sosyal medya hesabından "Bu hastalık bizi öldürecek" yazdıktan bir gün sonra hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, rahatsızlanıp hastaneye başvuran Burak Soğancı'ya doktorlar bronşit teşhisi koydu. Kadirli'den İstanbul'a oksijen tedavisi almaya giden Soğancı'nın hastalığı zatürreye çevirdi. Burak Soğancı, 18 Aralık'ta sosyal medya hesabından "Allah'ım sabır ver bana, bu bronşit öldürecek bizi az kaldı" yazdıktan bir gün sonra tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Kadirli Belediyesi'nde işçi olarak çalışan Burak Soğancı'nın cenazesi Kadirli'ye bağlı Soğancılar köyünde toprağa verilecek.

İHA