Deneyimli cerrah eşinin midesini küçülttü!

Op. Dr. Erdal Cücük, 97 kilo olan ve diyet ya da sporla bir türlü zayıflayamayan eşi Sibel Cücük'ün midesinin yüzde 85'ini aldı. Aynı operasyonda Cücük, eşine reflü ameliyatı da yaptı

Genel Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Erdal Cücük, eşinin midesini küçülttü. Op. Dr. Cücük, aynı operasyonda eşinin reflü ameliyatını da yaptı.

Yaklaşık bin 700 obezite hastasına tüp mide (mide küçültme) operasyonu uygulayan Genel Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Erdal Cücük, ameliyat masasının başına bu kez eşi için geçti. Op. Dr. Erdal Cücük, 97 kilo olan ve diyet ya da sporla bir türlü zayıflayamayan eşi Sibel Cücük'ün midesinin yüzde 85'ini aldı. Aynı operasyonda Cücük, eşine reflü ameliyatı da yaptı.

BAŞKA HEKİM İSTEMEDİ

Op. Dr. Erdal Cücük'ün 13 yıllık eşi ve 1 çocuğunun annesi olan Sibel Cücük'ün uzun süredir devam eden reflü şikayeti, kilo aldıkça daha da arttı. Fazla kilolarından spor ve diyetle kurtulamayan Sibel Cücük, tüp mide ameliyatı olmaya karar verdi. Sibel Cücük, ameliyatını yapmasını istediği eşinin "Ameliyat sırasında heyecanlanabilirim, istersen ameliyatı başka bir cerrah arkadaşım yapsın" şeklindeki önerisini, "Ben sana güveniyorum" diyerek geri çevirdi.

GÜVENİYLE RAHATLATTI

Op. Dr. Erdal Cücük'ün görev yaptığı Medical Park Tarsus Hastanesi'nde gerçekleştirilen operasyonla Sibel Cücük'ün midesinin yüzde 85'i laparoskopik yöntemle alındı. Aynı operasyonda, Sibel Cücük'ün reflü ameliyatı da yapıldı. Kısa sürede toparlanan Sibel Cücük hedefinin 58 kiloya inmek olduğunu kaydetti. Op. Dr. Erdal Cücük ise "İnsanın kendi yakınını, hele eşini ameliyat etmesi stres vericidir. Ama eşimin bana güvenmesiyle rahatladım" dedi. Cücük çiftini, ameliyat sonrası Genel Müdürü Ahmet Egin ve diğer çalışanlar da ziyaret etti.