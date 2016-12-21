Kalp ameliyatına giden Akın Sağlık böbreğinin iflas ettiğini öğrendi!

Yorgunluk ve uykusuzluk şikayetiyle gittiği hastanede kalp kapakçığının değişmesi gerektiğini öğrendi

İzmir'de kalp ameliyatı öncesinde böbreğinin iflas ettiği ortaya çıkan 53 yaşındaki hastanın böbreği, başarılı bir ameliyatla alındı.

Manisa'da yaşayan Akın Sağlık, yorgunluk ve uykusuzluk şikayetiyle gittiği hastanede kalp kapakçığının değişmesi gerektiğini öğrendi. Ameliyat öncesi hemen tetkik yapılan Sağlık'ın sol böbreğinde 5 litre sıvı biriktiği ve böbreğinin iflas ettiği ortaya çıktı. Gitmediği hastane kalmayan Akın Sağlık, daha sonrada özel bir hastaneye başvurdu. Burada, Üroloji Uzmanı Doç. Dr. Murat Arslan ile Op. Dr. Serkan Akdemir'a muayene olan hasta, yüksek risk taşımasına rağmen ameliyatına alındı.

Doç. Dr. Murat Arslan, böbreğin içinden beş litreden fazla sıvı aldıklarını ifade ederek, "Akın Bey'e dış merkezlerde tetkikler yapılmış ve sol böbreğinin çalışmadığı ortaya çıkmış. Yaptığımız incelemelerde oluşan taşın kanalı tıkadığı ve böbreğin çalışmasını engellediği ortaya çıktı. Böbrek 30 santimetre büyüklüğüne ulaşmış ve yaklaşık 5 litre sıvı biriktirmiş. Artık işlevini yapamaz haldeydi. Hastanın kardiyolojik riskleri ve aort ana damarında yırtığı vardı. Retroperitonel Laparoskopik Nefrektomi yöntemi ile sırtından üç delikle böbreği ve taşını kanalıyla birlikte çıkarma kararı aldık. Ameliyatta sırt bölgesinde girdik ve böbreğinin içini boşalttık. Böbreğin içinden beş litreden fazla sıvı aldık. Herhangi bir kesi yapılmadı. Böbreği, taşını ve böbrek kanalını birlikte aldığımız için sorunlar ortadan kalktı. Bu operasyon özellikli bir çalışmaydı. Akın Bey'i ertesi gün sağlıklı bir şekilde evine gönderdik" dedi.

Arslan, düzenli kontrolün önemli olduğunu dile getirerek, "Böbrek taşı olan hastaların düzenli sağlık kontrollerini yaptırmaları gerekiyor. Taş bazen kanala girip ağrı vermeden böbreğin şişmesine neden olabiliyor. Bu nedenle böbrek işlevini yitiriyor. Böyle durumlarda böbreği almaktan başka çaremiz kalmıyor" diye konuştu.

Altı aydır birçok sağlık sorunu yaşadığını ifade eden Akın Sağlık da, başından geçenleri şöyle anlattı: "Son aylarda iştahsızlık, nefes darlığı, yüksek tansiyon ve bulantım vardı. Rahat uyuyamıyor, yemek yiyemiyor ve yürüyemiyordum. Bunları kalple ilgili sorunlar olarak düşünüyordum. Fakat bunların sebebi büyüyen böbreğimle ilgiliymiş. Böbreğimde beş litre sıvı birikmiş. Ameliyattan sonra kendimi çok iyi hissetmeye başladım. Operasyondan 3 saat sonra ayağa kalktım ve yemek yedim."

İHA