1 yıl ömrü kalan Hollandalı Tijn’in kampanyası çığ gibi büyüyor

Hollanda’da ölümcül beyin kanserine yakalanan 6 yaşındaki Tijn, başlattığı kampanyayla yaşamının son aylarını yoksul ülkelerdeki hasta çocuklara para toplamaya adadı

Hollanda’da 6 yaşındaki bir çocuğun anlamlı yardım kampanyası büyük ilgi görüyor.



Geçen yıl beyin sapında tümör tespit edilen ve yapılan tedaviye rağmen kanserden kurtulamayan 6 yaşındaki Tijn, yoksul ülkelerdeki çocuk hastalara yardım için bir kampanya başlattı.



Kızılhaç örgütünün her yıl Noel zamanı başlattığı “Seurous Request” yardım kampanyası ile birleştirilen Tjin’in kampanyası, önceki yıl ALS hastalığına farkındalığın artırılması için başlatılan “Bir Kova Buz” kampanyasını anımsatıyor.



Tijn’in bizzat bir radyo stüdyosundan yürüttüğü kampanyada, herkes bir başkasının işaret parmağının tırnağına oje sürüyor.

Tijn’in başlattığı kampanya, Hollanda’da büyük ilgi gördü. 3 günde 40 bin Euro bağış toplandı.

Tırnağına oje sürülen, kampanyaya 1 Euro veya Kızılhaç kampanyasına 10 Euro bağışlıyor. Katılımcılar ardından en az 3 kişiyi tırnağını boyamaya davet ediyor. Hollanda’da büyük ilgi yaratan kampanya, Twitter’da da dünyada en çok paylaşılanlar arasına girdi. Tijn’in oje sürdüğü camdan radyo stüdyosunun önünde binlerce kişi kuyruk oldu. Bağış miktarı az olmasına rağmen 3 günde toplanan miktar 40 bin Euro’yu (148 bin TL) geçti. Babasının yaptığı açıklamaya göre, Tijn’in 1 yıldan az ömrü kaldı.

DIŞ HABERLER / GAZETE HABERTÜRK