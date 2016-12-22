SAĞLIK

Kalbini seven 'mor' yesin!

Yeni yapılan bir araştırma, mor renkli gıdalarla beslenmenin kalp hastalıklarına karşı etkili olduğunu ortaya koydu

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Mor besinler Sonra Oku

Galler’deki Cardiff Beslenme Merkezi’nin gerçekleştirdiği bir araştırma, mor renkli gıdalarla beslenmenin kalp hastalıklarına karşı etkili olduğunu ortaya koydu.

Başta patlıcan, kırmızı lahana, kuşkonmaz ve yaban mersini olmak üzere düzenli olarak mor renkli sebze ve meyve tüketmenin, kalp hastalıklarına karşı vücudu koruduğu belirtildi. Mor patates, nar ve siyah pirincin de kalp dostu olduğunu vurgulayan araştırma ekibinin başındaki Doktor Matthew Plowman, “Bu besinler sadece kalbi korumuyor aynı zamanda genç kalmaya da yardımcı oluyor. Antioksidan zengini ve bağışıklık sistemini güçlendiriyorlar” diye konuştu.

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