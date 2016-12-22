Gebelere 'buz' uyarısı

Doç. Dr. Davut Güven, buzlu havalarda düşen gebelerde kanamalar ve bebek kayıplarının oluşabileceğini söyledi

Gebelerin soğuk ve buzlu karşı dikkatli olması gerektiğini belirten Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Tıp Fakültesi Hastanesi Tüp Bebek Ünitesi Sorumlusu Doç. Dr. Davut Güven, buzlu havalarda düşen gebelerde kanamalar ve bebek kayıplarının oluşabileceğini söyledi.

Soğuk ve buzlu havalara karşı gebelere uyarılarda bulunan OMÜ Tıp Fakültesi Hastanesi Tüp Bebek Ünitesi Sorumlusu Doç. Dr. Davut Güven, buzdan kayıp düşmelerin; erken doğum, kanama ve bebek kaybına neden olabileceğini vurguladı. Gebelerin bakteri ve virüs sebebiyle kalabalık ortamlardan uzak durmaları gerektiğini belirten Doç. Dr. Davut Güven, enfeksiyonların gebelerde ileri düzeyde rahatsızlıklar oluşturabileceğini kaydetti.

Her insan gibi soğuk havaların gebeleri de etkilediğini belirten Güven, "Metabolik olarak değişiklik içerisinde oldukları için soğuk hava, gebelerimizi daha fazla etkileyebiliyor. Kışın soğuk ve buzlu havalarda gebelerimiz, bazı olumsuzluklar yaşayabiliyor. Biz gebelerimize; soğuk ve buzlu havalarda dışarı çıkmamalarını öneriyoruz. Bir ihtiyaçları varsa kapalı mekanlardan bu ihtiyaçlarını karşılamalarını istiyoruz. Böylelikle hem kendi sağlıklarını hem de bebeklerinin sağlıklarını tehlikeye atmamış olurlar. Gebelerimizin buzda kayıp düşmeleri; erken doğum, kanama ve bebek hayatının sonlanmasına neden olabilir. Bu yüzden gebelerimizin soğuk havalarda dışarı çıkmamasını öneriyoruz. Ayrıca gebelerimizin kışın; soğuk algınlığı, enfeksiyon, üst solunum yolu enfeksiyona karşı da dikkatli olmaları gerekir. Bu gibi durumlar bebek sağlığını da etkiliyor. Bu nedenle kendilerine uygun sıcaklıkta ve yerlerde bulunmaları gerekir. Bakteri ve virüslerin bulunduğu, kalabalık ortamlardan uzak durmalarını tavsiye ediyoruz. Çünkü basit bir enfeksiyon gebelerde daha ileri ve daha ağır durumlar oluşturabilir" dedi.

İHA