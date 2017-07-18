SAĞLIK

Siyah sarımsak faydalı mı?

22 Aralık 2016 Perşembe, 15:36:38

Bu besinlerin müthiş faydalarını duyunca çok şaşıracaksınız

  • 1 Siyah sarımsak faydalı mı?
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    SİYAH SARIMSAĞIN FAYDALARI

    Normal sarımsaktan daha faydalı olduğu söylenen siyah sarımsak, Japonya, Avustralya, Amerika ve Avrupa ülkelerinde mutfak sektöründe oldukça popüler bir yere sahiptir. Peki, faydaları nelerdir? 

  • 2 Siyah sarımsak faydalı mı?
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    Siyah sarımsak aslında bildiğimiz sarımsaktan farklı değildir. Normal sarımsak bir ay boyunca belirli nem ve ısı altında tutularak kontrollü bir şekilde kurutulur. Bu fermantasyon sonrasında beyaz olan sarımsağın dişleri siyaha döner. 

     

  • 3 Siyah sarımsak faydalı mı?
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    Özellikle Asya mutfağında sık sık kullanılan siyah sarımsak çok faydalı olması sebebiyle Avrupa'da da tercih edilir. Siyah sarımsak kurutulmuş meyve tadına sahiptir. Daha şekerli ve tütsülenmiş bir tadı vardır. Siyah sarımsak, beyaz sarımsağın aksine ağız kokusuna da neden olmaz.

     

  • 4 Siyah sarımsak faydalı mı?
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    Siyah sarımsak kansere karşı daha etkilidir. Fermantasyon sonucu kanserle savaşan özellikleri yoğunlaştırılmıştır. Kolesterolü düşüren bir madde içerir ve bu maddenin seviyesi normal sarımsağa göre çok daha yüksektir.

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  • 5 Siyah sarımsak faydalı mı?
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    ELMANIN FAYDALARI

    Elmanın verdiği enerji 100 gramda 54 kaloridir. Diyet için mükemmel bir seçenektir. 

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YORUMLAR 2
  • Misafir 20 Mart 2017 Pazartesi 13:50
    sarımsak ?
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