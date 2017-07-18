SAĞLIK
Siyah sarımsak faydalı mı?
22 Aralık 2016 Perşembe, 15:36:38 | Güncelleme: 18 Temmuz 2017 Salı, 11:24:24
Bu besinlerin müthiş faydalarını duyunca çok şaşıracaksınız
-
1
1
|
28
SİYAH SARIMSAĞIN FAYDALARI
Normal sarımsaktan daha faydalı olduğu söylenen siyah sarımsak, Japonya, Avustralya, Amerika ve Avrupa ülkelerinde mutfak sektöründe oldukça popüler bir yere sahiptir. Peki, faydaları nelerdir?
-
2
2
|
28
Siyah sarımsak aslında bildiğimiz sarımsaktan farklı değildir. Normal sarımsak bir ay boyunca belirli nem ve ısı altında tutularak kontrollü bir şekilde kurutulur. Bu fermantasyon sonrasında beyaz olan sarımsağın dişleri siyaha döner.
-
3
3
|
28
Özellikle Asya mutfağında sık sık kullanılan siyah sarımsak çok faydalı olması sebebiyle Avrupa'da da tercih edilir. Siyah sarımsak kurutulmuş meyve tadına sahiptir. Daha şekerli ve tütsülenmiş bir tadı vardır. Siyah sarımsak, beyaz sarımsağın aksine ağız kokusuna da neden olmaz.
-
4
4
|
28
Siyah sarımsak kansere karşı daha etkilidir. Fermantasyon sonucu kanserle savaşan özellikleri yoğunlaştırılmıştır. Kolesterolü düşüren bir madde içerir ve bu maddenin seviyesi normal sarımsağa göre çok daha yüksektir.
-
5
5
|
28
ELMANIN FAYDALARI
Elmanın verdiği enerji 100 gramda 54 kaloridir. Diyet için mükemmel bir seçenektir.
-
6
6
|
28
İçinde bol C vitamini ve lifli proteinler bulunan elma, içerdiği flavinoidler sayesinde hücre ölümüne neden olan serbest radikal adlı kimyasallarla savaşıyor. Uykudan önce yenirse rahatlatır ve kolay uyumayı sağlar.
-
7
7
|
28
Sabah aç karna yendiğinde kanı temizler ve toksinleri atmayı sağlar. Öğle yemeğinden önce yendiğinde ya da kabuğuyla pişirildiğinde bağırsakları çalıştırır, yumuşatır, kabızlığı önler. Nefesi rahatlatır. Yapılan bazı araştırmalar, elma yiyenlerin daha kolay nefes aldığını göstermektedir.
-
8
8
|
28
Elma kürü, gut, böbrek, mesane hastalıkları ve hemoroit tedavisinde de işe yarar. Isırarak yenirse, dişleri temizler ve diş etlerini güçlendirir. Cilde parlaklık ve güzellik verir.
-
9
9
|
28
MAYDANOZ
Maydanoz, A, C, E ve K vitaminleri ile demir, potasyum, magnezyum, kalsiyum, kükürt ve fosfor mineralleri açısından zengin bir besindir. Bu özellikleri ile sadece salatalarda kullanılan bir bitki olarak değil...
-
10
10
|
28
Daha sağlıklı olmak ve çeşitli hastalıklardan korunmak için tüketilen bitkiler arasında yer almaktadır. İşte maydanozun faydaları…
-
11
11
|
28
Maydanoz güçlü bir idrar söktürücüdür ve ödemin atılması için yaygın olarak kullanılır. Bu özelliği ile, safra ve böbrek taşlarının vücuttan daha kısa sürede atılması için geleneksel olarak tüketilen bitkiler arasında yer alıyor. Ancak safra veya böbrek taşınız varsa düzenli olarak maydanoz suyu içmeye başlamadan önce doktorunuza danışın.
-
12
12
|
28
Cilde esnekliğini veren ve yaşlanmanın etkilerini geciktiren kolajen üretiminde C vitamini kullanılır. Yüksek oranda C vitamini içeren maydanozu düzenli olarak tüketerek cildin ihtiyaç duyduğu C vitaminini yeterli oranda almasını sağlar.
-
13
13
|
28
ÇİLEK
Özellikle cilt için çok faydalı ve böbrek iltihabına karşı çok etkilidir.
-
14
14
|
28
BÖĞÜRTLEN
Cilt gençleştirici özelliği var. Böğürtlen hafıza kaybından, mesane taşlarına kadar pek çok hastalığa iyi geliyor. Yaprakları kaynatılırsa, yaraları iyileştirmede eşsiz bir ilaç.Böğürtlen idrar söktürür. Ayaklardaki şişlikleri indirir.
-
15
15
|
28
Yüksek tansiyonu düşürür. Gözlerdeki zafiyeti giderir. Mesane taşlarının düşmesine yardımcı olur. Ağız, dil, diş eti için yararlıdır ve bademcik giderir. Haricen kullanıldığı takdirde ağrıları dindirir, yanıkları iyileştirir.
-
16
16
|
28
KURU FASULYE
Türk mutfağının vazgeçilmez yemeğidir. Faydaları ile de vazgeçilmez olduğu ortaya çıktı. Kalp damar hastalıklarının düşmanı. Kolestrol ve şekere iyi geliyor. Dahası ete eşdeğer.
-
17
17
|
28
CEVİZ
İçerdiği fosfor ve kalsiyum nedeniyle zihni yorgunluğu giderir, kemik ve dişleri güçlendirir. Potasyum açısından oldukça zengindir. Potasyum, sinirlerin uyarımı ve kas dokusunun çalışması için gereklidir.
-
18
18
|
28
KARADUT
Karadut ise ağız ve boğaz iltihaplarında mucize etkiler gösterir. Dut hangi şekilde tüketilirse tüketilsin iyi bir kan yapıcıdır. Kişinin kilo almasını sağlar ve iştah açar.
-
19
19
|
28
FINDIK
Her gün sadece 25-30 gr fındık yemek, günlük E vitamini ihtiyacının yüzde 100'ünü karşılar.
-
20
20
|
28
PEYNİR
Kahvaltı masalarının vazgeçilmezi olan peynir, sofralardan asla eksik edilmemeli.*Protein ve kalsiyum açısından zengindir. İyi bir B12 vitamini ve fosfor kaynağıdır.
-
21
21
|
28
DUT
Demir açısından çok zengin, ödem çözücü, idrar söktürücü, bağırsak kurtlarını düşürücü etkisi var. Sadece dut meyvesinin değil yapraklarının da bu özelliği bulunuyor. Yaprakların bir diğer önemli özelliği ise kanamayı durdurması.
-
22
22
|
28
SÜT
Bilim adamlarının listesinde olmazsa olmazlar arasında sayılıyor. Kanser önleyici özelliği artık bilimsel olarak da kanıtlanmış durumda. Çocukların gelişimi için ise önemli etkileri var.
-
23
23
|
28
KURU ÜZÜM
Kuru üzüm karaciğer dostudur. Vücudumuzda kan oranını artırır. Vücuttaki birçok sert tümörleri eriterek yok eder. Kuru üzüm sarılık hastalığına faydalıdır. Öksürüğü keser. Anason ile kaynatılır, badem yağı ile içilir. Çıbanları patlatır, iyileştirir. İç yağı ile merhem yapılıp uygulanır.
-
24
24
|
28
YOĞURT
Bağışıklık sistemini uyarıyor. 40 yaş üstünün çok tüketmesi öneriliyor. Özellikle rejim yapanlarda önemli etkileri var. Yağ yakmayı tetiklediği için normalden daha hızlı kilo verilmesini sağlar.
-
25
25
|
28
NOHUT
ABD'li uzmanların hazırladığı en yararlı besinler listesinde özel bir yeri var. Kanı temizleme özelliği eşsiz olarak niteleniyor. Özellikle çocuk astımlarında önemli etkileri var.
-
26
26
|
28
KIRMIZI ET
Etin kötü şöhreti ABD'li bilim adamlarının yayınladığı bu liste ile silindi. Çocukların zihinsel gelişmesinde her hafta mutlaka tüketilmesi öneriliyor. B12 vitamini bulunur. Bu vitamin ise vücut için çok gereklidir. Eksikliği ileriki yaşlarda sıkıntı oluşturur. Büyümede önemli etkisi vardır. Özellikle çocukların mutlaka tüketmesi gerekiyor.
-
27
27
|
28
BALIK
Balık da herkes için yararlı B, A ve D vitaminlerinden bol miktarda var. İçerdiği koruyucu yağ asidi ile kalp hastalarının sofralarından eksik etmemesi gereken gıdaların başında geliyor. Balığın kılçığında bulunan yüksek orandaki kalsiyum ve fosfor kemiklerin sağlığı ve dayanıklılığı bakımından önemlidir.
-
28
28
|
28
YEŞİL MERCİMEK
Listedeki yiyeceklerden biri de yeşil mercimek. Anne sütünü artırıyor, kan yapıp, kolestrolü düşürüyor