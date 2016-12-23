SAĞLIK

O evde ayna yasak! Her defasında eve gidip ağlıyor...

23 Aralık 2016 Cuma, 11:36:43

7 yaşındaki progeria yani erken yaşlanma hastası Muhammed Abdelmajeed, yaşadığı zorlukları dile getirerek, yüzünün tedavi edilmesini ve okula gidebilmeyi istiyor

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7 yaşındaki Muhammed Abdelmajeed progeria yani erken yaşlanma hastalığından muzdarip.

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BU HABERİN 1 YORUMU VAR.
Misafir 23 December 2016 Friday 12:35

allah yardımcın olsun , inşallah tez zamanda iyileşirsin canım kardeşimm. halep e yardım edene kadar kendi insanımıza yardım edelim bence

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Misafir 23 December 2016 Friday 12:27

sağlık sağlık sağlık gerisi gerçekten boş

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Misafir 23 December 2016 Friday 12:16

allah yüzünü güldürsün inşallah

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