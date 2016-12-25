SAĞLIK

'Günde en az 2 kivi tüketilmeli'

25 Aralık 2016 Pazar, 09:13:59

Doç. Dr. Özgür Enginyurt, son dönemde mevsimsel soğuk algınlığı ve grip vakalarında artış gözlemlendiğini belirterek, bu hastaların çoğuna kivi tüketmelerini önerdi

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Özellikle kış mevsiminde artan soğuk algınlığı ve gribe yakalanmamak için C vitamini yönünden zengin olan kivinin bolca tüketilmesi öneriliyor.

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