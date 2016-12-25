SAĞLIK

Rahat uyku için ne yapılmalı?

25 Aralık 2016 Pazar, 09:46:19

Psikolog Süreyya Kitapçıoğlu, "Rahat uyuyabilmek için öncelikle kafein kullanımına dikkat etmeliyiz. Kafein beyni uyarır ve uykuya müdahale eder" dedi

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Psikolog Süreyya Kitapçıoğlu, "Rahat uyuyabilmek için öncelikle kafein kullanımına dikkat etmeliyiz. Kafein beyni uyarır ve uykuya müdahale eder.

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