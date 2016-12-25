Otizmli Kübra'nın resim tutkusu!

21 yaşındaki Kübra Altınyaprak, ifade edemediği dünyasını aktardığı tablolarıyla dikkati çekiyor

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesinin açtığı resim kursuna katılan otizimli ve konuşma engelli 21 yaşındaki Kübra Altınyaprak, ifade edemediği dünyasını aktardığı tablolarıyla dikkati çekiyor.

Küçüklüğünden beri resim yapmayı çok seven 21 yaşındaki Altınyaprak, annesiyle yaklaşık 2 yıl önce Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi'nin düzenlediği resim kursuna yazıldı.

Kursta aldığı eğitimle kendini geliştiren genç kız, zamanla birbirinden güzel tablolar yapmaya başladı. Geçen yıl kentte düzenlenen resim yarışmasında mansiyon kazanan Altınyaprak, her geçen gün ilerlettiği sanatını açmayı planladığı bir sergiyle taçlandırmak istiyor.

Altınyaprak'ın annesi Nida Altınyaprak, doğuştan engelli olan kızını hiçbir zaman bir engelli gibi görmediklerini söyledi. Kübra'nın küçük yaşlardan beri resim yapmayı sevdiğini anlatan Altınyaprak, kızlarının yeteneğini gönderdikleri rehabilitasyon merkezindeki öğretmenlerinin fark ettiğini belirtti. Önceleri evde kızıyla resim yapmaya çalıştıklarını kaydeden Altınyaprak, "Öğretmenleri Kübra'nın çok güzel resim yaptığını, bunu geliştirmesi gerektiğini söyleyince evde kızımla resimler yapmaya başladım. Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesinin kurslarını duyunca orayı ziyaret ettik. Kübra orayı sevdi ve kendini geliştirmeye başladı. Güzel resimler yapıyor. Eve gelince yaptığı resimleri bana gösterir. Bazen de birlikte resim yapıyoruz." diye konuştu.

Kızının evde de kendisine çok yardımcı olduğunu aktaran Altınyaprak, anne kız değil arkadaş gibi oldukları, kızının en büyük destekçisi olduğunu söyledi. Altınyaprak, hiçbir zaman engelli gibi görmedikleri kızlarının resim yeteneğini daha da geliştirmesi için ellerinden gelen desteği verdiklerini sözlerine ekledi.

"İLERİDE DÜNYA ÇAPINDA BİR RESSAM OLACAĞINA İNANIYORUM"

Resim kursu eğitmeni Rasim Kara da vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği kursta yaklaşık 10 yıldır eğitmenlik yaptığını söyledi.

Kurslara kimilerinin hobi olarak geldiğini, bazı insanların da eğitim amacıyla katıldığını anlatan Kara, otizmli Kübra'nın da 2 yıl önce annesiyle ziyaret ettiğini belirterek, "Annesi Kübra'nın resim yapmayı çok sevdiğini, resim yaparken çok mutlu olduğunu söyledi. O günden sonra Kübra aramıza katıldı. O günden beri kalem ve fırçayı elinde bırakmadı." dedi.

Kübra'nın kurs boyunca kendini çok geliştirdiğini, güzel tablolar yapmaya başladığını kaydeden Kara, "Geçen yıl Şanlıurfa'nın kurtuluşunu anlatan tablosuyla yarışmada mansiyon ödülü dahi aldı. İnanıyorum ki Kübra kızımız ileride dünya çapında bir ressam olacak. Kübra'nın yaptığı resimler onun yapısına göre birçok insanın yapamayacağını resimler. Çok yetenekli bir kızımız. Şu anda yaklaşık 20 tablosu var. İlerde kendi başına bir sergi açmayı istiyor. Bir de annesiyle yapmak istediği bir tablo var. Onu da kısa zamanda yapacakmış" diye konuştu.

AA