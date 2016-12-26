Türkiye sınırında H5N8 kuş gribi virüsü tespit edildi

Türkiye-Yunanistan sınırında yabani bir kuğuda H5N8 virüsü tespit edildiği açıklandı

Dünya Hayvan Sağlığı Kurumu'nun (OIE) yaptığı açıklamaya göre, Yunanistan'da yabani bir kuğuda yüksek derecede bulaşıcı H5N8 kuş gribi virüsü bulundu

Virüsün Yunanistan-Türkiye sınırındaki Evros-Meriç nehri yakınlarındaki bir kuğuda tespit edildiğini aktaran Dünya Hayvan Sağlığı Kurumu, virüsün insanlara bulaşıp bulaşılmadığının henüz tespit edilmediğini belirtiyor.

GÖÇ SIRASINDA SÜRÜDEN KOPAN KUĞU FATSA'DA

Şu sıralar sıcak iklimlere göç eden yabani kuğularla ilgili bir haber de Fatsa'dan geldi. Göç sırasında Fatsa'da plaja sığınan kuğu, Fatsalıların yoğun ilgisiyle karşılaştı.

Göç ederken sürüsünü kaybedip plaja sığındığı düşünülen kuğu, vatandaşlar tarafından bol bol fotoğraflandı.