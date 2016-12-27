SAĞLIK HABERLERİ
28 ARALIK 2016
SAĞLIK

Yaş 70'te iş bitmez!

27 Aralık 2016 Salı, 11:58:59

Anket sonuçları, yaşlılıkta cinselliğin olamayacağına yönelik inancın cinsel bir mitten başka bir şey olmadığını ortaya koydu

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    Halk arasında “Yaş 70 iş bitmiş” olarak ifade edilen ve yaşlılıkta cinselliğin bittiğini anlatan inanış, Cinsel Sağlık Enstitüsü Derneği (CİSED) tarafından yapılan anketle yerle bir edildi. Anket sonuçları, yaşlılıkta cinselliğin olamayacağına yönelik inancın cinsel bir mitten başka bir şey olmadığını ortaya koydu.

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    Cinselliğin doğumdan ölüme, bir ömür boyu süren bir ihtiyaç olduğunu ve asla yitirilmeyeceğini belirten CİSED terapistleri ise kadında ve erkekte düşen performansa rağmen cinselliğin yaşlılıkta da yaşanabileceğinin altını çizdi. Peki uzmanlara göre bu nasıl olabilir? İşte yaşlılıkta cinsel hayata yönelik gerçekler…

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    YAŞLILIK TABUSU

    CİSED tarafından gerçekleştirilen ‘Yaşlılık ve Cinsellik Anketi’ne 3 bin 800 kişi katıldı. Yaşlı olarak kabul edilen 65 yaş ve üstü kişilerle yapılan ankete göre, erkeklerin yüzde 55’inin, kadınların ise yüzde 35’inin cinsel isteklerinin yaşlanmaya rağmen devam ettiği görüldü. Bu da yaşlılıkla beraber cinsel aktivite sayısı azalsa bile haz verebilen bir cinsellik yaşamak mümkün olduğunu ortaya koydu.

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