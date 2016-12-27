Yaş 70'te iş bitmez!

7 | 24

Keçe, daha ileri yaşlarda cinsel birleşme oranının erkeklerde yüzde 43 iken, kadınlarda yüzde 22 olarak saptandığını belirterek, “Hem fiziksel hem de ruhsal olgunluk olan yaşlanmanın yol açtığı değişiklikleri bir zenginlik olarak kabul eden kişi yaşlılığın getirdiği zorluklarla başa çıkma yollarını da bulacaktır. Görünen şu ki yaş 70 olsa da iş bitmemiştir” dedi. İlerleyen yaşlarda da hayatın kendine has güzellikleri olduğuna dikkat çeken Keçe, cinsellik açısından yaşa bağlı olarak ortaya çıkan fiziksel gerilemenin “cinselliğin yitirilmesi” değil, “tabulaştırılan cinsel performansın azalması” olarak görülmesi gerektiğinin de altını çizdi.