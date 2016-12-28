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28 ARALIK 2016
Sosyal medya
SAĞLIK

Bilim insanlarından yeni bir iddia: Sosyal medya zayıflatıyor

İspanya’da yapılan bir araştırma, sosyal medya kullananların daha fazla zayıfladığını ortaya koydu

28 Aralık 2016 Çarşamba, 09:14:19 Güncelleme: 16:34:35

İspanya'daki Rovira İ Virgili Üniversitesi’nde yapılan araştırma, insanların hayatını çok fazla ele geçirmesi nedeniyle eleştirilen sosyal medyanın bazı durumlarda yararlı olabileceğini de ortaya koydu.

Araştırmaya göre, kilo vermeye çalışan kişiler, kendileri gibi benzer öyküyü yaşayan kişilerle fazla bağlantıları varsa kilo vermekte daha başarılı oluyor. 22 bin 400 kişiyi en az 6 ay süreyle inceleyen araştırmacılar, kişinin kilo vermesiyle bağlantılı en önemli faktörün kişinin sosyal ağlara katılım seviyesi olduğunu ortaya çıkardı.

YÜZDE 8.3 AZALMA GÖRÜLDÜ

Bu süre zarfında, çevrimiçi toplulukta hiç arkadaşı olmayan kişilerin vücut ağırlıklarında yüzde 4.1 azalma görüldü. Diğer yandan, 2 ila 9 arkadaştan oluşan grupların vücut ağırlıklarında yüzde 5.2 azalma gözlemlendi. Sosyal medyada sadece çok sayıda arkadaşı olmakla kalmayıp, her arkadaşının da çok sayıda arkadaşı olan kişilerinse, vücut ağırlıklarında yüzde 8.3 bir azalma olduğu görüldü. Bir süredir kişilerin bir araya geldikleri destek gruplarının ve müdahalelerin obezite sorununa yardımcı olduğu biliniyordu ama bir çevrimiçi sistemin neler başarabildiği daha önce hiç kanıtlanmamıştı. 

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