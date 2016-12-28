Moyamoya hastası Rümeysa'ya moral ziyareti

Bakan Elvan ve eşi, nadir görülen "moyamoya" hastalığına yakalanan Rümeysa Cüce'yi tedavi gördüğü hastanede ziyaret etti

Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan ve eşi Zeliha Elvan, nadir görülen "moyamoya" hastalığına yakalanan Rümeysa Cüce'ye, tedavi gördüğü hastanede moral ziyaretinde bulundu.

25 milyonda bir görülen "moyamoya" hastalığına yakalanan 13 yaşındaki Rümeysa, Bakan Elvan ve Sağlık Bakanı Recep Akdağ'ın girişimleriyle tedavisi için Mersin'den, Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesinde getirildi.

Hastanede tedavisi süren Rümeysa'yı ziyaret eden Elvan, doktorlardan küçük kızın durumu hakkında bilgi aldı.

Bakan Elvan, Türkiye'nin son yıllarda sağlık alanında ciddi adımlar attığını belirterek, bu gelişmede yapılan reformların yanı sıra Türk doktorlarının başarısının önemli yer tuttuğunu vurguladı. Elvan, şöyle konuştu:

"Rümeysa ile ilgilenen tüm doktorlarımıza teşekkür ediyorum. Nadir görülen bir hastalık. Rümeysa gibi her bir vatandaşımız bizim için önemli. Ne gerekiyorsa kızımız için yapılacak ve onu sağlığına kavuşturacaklar. Sağlık Bakanımız da tüm tedbirleri aldı. Numune Hastanesi de gereken çalışmaları yapıyor. İnşallah önümüzdeki günlerde yapılacak bir operasyonla kızımız sağlığına kavuşacak."

SALI GÜNÜ AMELİYATA ALINMASI PLANLANIYOR

Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi Yöneticisi Prof. Dr. Nurullah Zengin de Türkiye'nin sağlık alanında geldiği seviyenin, yaşanan tüm vakalara gerekli müdahaleyi yapabilecek düzeyde olduğuna dikkati çekti. Zengin, "Sosyal güvencesi olsun olmasın bütün vatandaşlarımıza bu nitelikte hizmet verecek bir yapımız var. Rümeysa kızımız da bunun bir örneğidir" dedi.

Rümeysa'nın doktoru Prof. Dr. Ahmet Deniz Belen ise "Bakanımız ilgilendi, biz valilikle konuştuk ve hemen Rümeysa'nın transferini sağladılar. Uçak riskli olacağı için kızımız ambulansla geldi. Özel servise aldık, ameliyat planımızı da çıkardık. Hastayı yapılabilecek en hızlı şekilde hazırladık. Son 1-2 tetkiki eksik onlar tamamlanacak ardından salı günü ameliyata almayı öngörüyoruz." diye konuştu.

Baba Adem Cüce de kızı iyileşeceği için sevinçli olduğunu belirterek, "Kızım doktor olmak istiyor. Hastalara yardımcıyı olmayı arzuluyor. Allah devletimize zeval vermesin. Kızım inşallah okuluna ve arkadaşlarına kavuşur" ifadesini kullandı.

Genellikle Uzak Doğu'da rastlanan "moyamoya" hastalığı, beyindeki bazı damarların tıkanması sonucu, çocuk ve gençlerde genellikle geçici felçlere, yetişkinlerde ise beyin kanamasına neden oluyor.

AA