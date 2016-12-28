Rümeysa Cüce 25 milyonda bir görülen hastalığa yakalandı!

25 milyonda bir görülen 'Moyamoya' hastalığına yakalanan 13 yaşındaki Rümeysa Cüce'nin yardım çığlığı Sağlık Bakanlığını harekete geçirdi

Mersin'de, 25 milyonda bir görülen 'Moyamoya' hastalığına yakalanan 13 yaşındaki Rümeysa Cüce'nin yardım çığlığı Sağlık Bakanlığını harekete geçirdi. Bakan Recep Akdağ'ın talimatıyla Rümeysa'nın tedavisi gerçekleştirilecek.

2 çocuklu Adem-Nuran Cüce çiftinin kızları 7'nci sınıf öğrencisi Rümeysa'nın hastalığı 2015 yılında ortaya çıktı. Naylon baraka bir evde yaşayan çift, imkansızlıklara rağmen hastane hastane dolaştı. Tutukluk, yürüme zorluğu, unutkanlık ve algı yetersizliği rahatsızlıkları görülen 13 yaşındaki Rümeysa'ya 25 milyonda bir görülen 'Moyamoya' teşhisi konuldu.

Türkiye'de sadece 4 kişide görülen bu hastalığın tedavisinin bile 150 bin lirayı bulduğunu öğrenen aile durumu yetkililere ulaştırmak için büyük çaba sarfetti. Ailenin yardım çığlığı ise Sağlık Bakanı Recep Akdağa'a ulaştı. Akdağ'ın talimatıyla Rümeysa, Ankara Numune Hastanesi'nde tedavi altına alınacak. Sağlık Bakanlığı'nın aileye ulaşmasıyla Cüce ailesi büyük sevinç yaşadı. Baba Adem Cüce, "Allah'a hamdolsun 6 aylık bir uğraşın sonunda sesimizi duyurabildik. Kızım inşallah sağlığına kavuşacak. Sağlık Bakanımız Recep Akdağ'a çok çok teşekkür ederim. Sesimizi duydu ve hastamıza bir hastane buldu. Ankara Numune Hastanesi'nde kızımın ameliyatı için bir doktor ayarlandı" dedi.

Sağlık Bakanlığı'nın duruma el koymasından çok mutlu olduklarını ifade eden Cüce, "Allah'ım hiç kimseye acı göstermesin. Gerçekten çok zor bir duyguydu. Bu milyonlarda bir görülen bir hastalıktı. Nihayet doktorumuz bulundu. Sağlık Bakanımıza tekrar tekrar teşekkür ederim, hükümetimize, devletimize, milletimize, duyarlı hayırsever vatandaşlarımızın hepsinden Allah razı olsun" diye konuştu.

Anne Nuran Cüce ise sevinçli olduğunu belirterek, yardımcı olan herkese teşekkür etti. Rümeysanın halası Zahide Serin de, "Çok zor durumda kalmıştık. İnşallah bir umut ışığı doğdu. Sonucuna bakıp hep beraber göreceğiz. Sağlık Bakanımız Recep Akdağ sesimizi duydu, yardımcı oldu" dedi.

Kuzeni Nasibe Serin'de Rumeysa'nın iyileşmesini herkesten çok istediğini, "Biran önce sağlığına kavuşarak aramıza katılmasını istiyoruz" diye konuştu. Rumeysa ve ailesi Ankara'ya gitmek için son hazırlıklarını yaptı. Umut arayan aileyi mahalle sakinleri yolcu etti.

İHA