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Ağız bakımı
SAĞLIK

Dikkat! Yetersiz ağız bakımı öldürüyor

Ağız bakımının yetersiz olduğu durumlarda diş yüzeylerinde biriken mikrobiyal dental plağın neden olduğu enfeksiyonlar, kalp ve damar hastalıkları tetikliyor

28 Aralık 2016 Çarşamba, 12:18:49 Güncelleme: 16:35:30

Yrd. Doç. Dr. Sinem Yıldız Çiftlikli, ağız bakımının yetersiz olduğu durumlarda diş yüzeylerinde biriken mikrobiyal dental plağın neden olduğu enfeksiyonların kalp ve damar hastalıklarını tetiklediğine, hatta ölümle sonuçlanabilecek vakalara yol açabileceğini söyledi.

TÜİK verilerine göre ülkemizde ölüm nedenlerinin ilk sırasında yüzde 40 ile kalp-damar sistemi hastalıklarının yer aldığını belirterek kalp-damar hastalığının ağız bakımıyla olan ilişkisine dikkat çeken Yrd. Doç. Dr. Sinem Yıldız Çiftlikli, "Damar sertleşmesi (ateroskleroz), damar duvarında kolesterol, iltihabi hücreler ve bakteriler gibi bazı maddelerin birikimiyle oluşan ateromlar nedeniyle ortaya çıkıyor. Aterom oluşumu bu bölgelerde zamanla yırtılma ve parça kopması ile kopan parçanın başka bir damarı tıkaması, damarlarda daralma ve anevrizmalarla sonuçlanabiliyor. Ateroskleroz özellikle kalbi besleyen damarlarda görüldüğünde hayati sonuçlara yol açıyor" diye konuştu.

"EN BELİRGİN BULGUSU DİŞETİ KANAMASI"

Ağız bakımının yetersiz olduğu durumlarda ise Çiftlikli; "Diş yüzeylerinde biriken mikrobiyal dental plağın içerdiği fazla miktarda bakteri ve diğer mikroorganizmalar nedeniyle bulunduğu bölgede enfeksiyonlara neden oluyor. Enfeksiyona karşı dişetinin verdiği iltihabi cevap sonucu da periodontal hastalıklar ortaya çıkıyor. Periodontal hastalıkların en belirgin bulgusu dişeti kanamasıdır. Diş fırçalama esnasında veya başka bir nedenle dişetinde meydana gelen kanama ile ağız ortamındaki bakterilerin kana karıştığı ve ateromlar içerisine yerleşebildiği bilinmektedir. Aterom içerisine yerleşen periodontal bakteriler burada lokal bir iltihaba yol açarak aterom oluşumunu daha fazla tetikler ve ateromda yırtılmalar ile kopmalara neden olabilir" dedi.

"DOĞRU AĞIZ BAKIMI KALP-DAMAR SAĞLIĞINI KORUYOR"

Çiftlikli, periodontal iltihabın tüm vücutta düşük dereceli bir iltihaba yol açarak ateroskleroz oluşumunu kolaylaştırdığını, bireyi kalp-damar sistemi hastalıklarına ve bu hastalıkların yol açtığı komplikasyonlara yatkın hale getirdiğinin altını çizdi ve konuşmasına şöyle devam etti, "Yapılan araştırmalar periodontal hastalığı tedavisi ile kalp-damar hastalığı riskinin azaldığını ortaya koyuyor. Doğru ağız bakımı, periodontal hastalıkların tedavisi ve düzenli diş hekimi kontrolleri ile ağız ve diş sağlığının korunmasının yanında enfeksiyonun ve iltihabın sistemik etkilerini ortadan kaldırmak ve kalp-damar sağlığının korunması açısından önem taşımaktadır" dedi.

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