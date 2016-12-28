SAĞLIK HABERLERİ
28 ARALIK 2016
SAĞLIK

Plastik kovada yaşayan Rahma Haruna hayatını kaybetti!

28 Aralık 2016 Çarşamba, 15:36:48

Nijeryalı 19 yaşındaki Rahma Haruna yaşamını yitirdi...

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    Nijerya’da sağlıklı bir bebek olarak doğan fakat altı aylıkken sebebi bilinmeyen bir şekilde büyümesi tamamen duran 19 yaşındaki Rahma Haruna hayatını kaybetti. 

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    Rahma'nın kardeşinin sosyal medyada paylaştığı fotoğraf ile tanıdığımız Rahma Haruna'nın ölüm haberini ise foto muhabiri Sani Maikatanga, sosyal medya hesabından paylaştığı bir fotoğraf ile duyurdu.

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    Annesi ve ailesinin yardımıyla hayatta kalan Rahma, oldukça zeki ve mutluydu. 

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YORUMLAR 2
  • Misafir 19 dakika önce
    HALİMİZE BİNLERCE KEZ ŞÜKÜR OLSUN
  • Misafir 34 dakika önce
    Allahım sana binler şükür
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