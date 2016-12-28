SAĞLIK
Plastik kovada yaşayan Rahma Haruna hayatını kaybetti!
28 Aralık 2016 Çarşamba, 15:36:48 | Güncelleme: 16:49:25
Nijeryalı 19 yaşındaki Rahma Haruna yaşamını yitirdi...
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Nijerya’da sağlıklı bir bebek olarak doğan fakat altı aylıkken sebebi bilinmeyen bir şekilde büyümesi tamamen duran 19 yaşındaki Rahma Haruna hayatını kaybetti.
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Rahma'nın kardeşinin sosyal medyada paylaştığı fotoğraf ile tanıdığımız Rahma Haruna'nın ölüm haberini ise foto muhabiri Sani Maikatanga, sosyal medya hesabından paylaştığı bir fotoğraf ile duyurdu.
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Annesi ve ailesinin yardımıyla hayatta kalan Rahma, oldukça zeki ve mutluydu.
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Rahma; "Ailem bana her zaman yardımcı oluyor. Bunu nasıl mı yapıyorlar, ihtiyacım olan her şeyi bana sağlıyorlar" demişti.
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Hayallerini gerçekleştiremeden yaşamını yitiren genç kızın en büyük arzusu; bir gün kendi ihtiyaçlarını alabilmek için tek başına alışverişe çıkabilmekti...
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