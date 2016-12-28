Türkiye, organ naklinde ABD'yi geçti

Özel bir hastanenin Organ Nakli Bölüm Başkanı Prof. Dr. Alper Demirbaş, 2016 yılında 427 böbrek, 36 karaciğer nakli olmak üzere toplam 463 nakil gerçekleştirdiklerini belirterek, bu sayının ABD'deki 278 organ nakil merkezinin yaptığı nakil sayılarından fazla olduğunu kaydetti. Demirbaş, nüfusa oranla Türkiye'nin ABD'den daha çok organ nakil merkezine sahip olduğuna dikkat çekerek, "Bu bizim için, Antalya için ve ülkemiz için büyük bir onurdur" dedi.

Hastane, 2016 yılında gerçekleştirdiği organ nakil sayısıyla ABD'deki 278 organ merkezini geride bıraktı. Prof. Dr. Havva Asuman Yavuz, Yrd. Doç. Dr. Sabri Tekin, Op. Dr. Yücel Yüksel ve Dr. Levent Yücetin'in katıldığı basın toplantısında konuşan Organ Nakli Bölüm Başkanı Prof. Dr. Alper Demirbaş, Antalya'da ve Türkiye'de sağladıkları organ nakli başarısını uluslararası alana taşıdıkları için mutlu olduklarını ifade etti. Güvenilir verilere sahip ülke olarak ABD'yi gördüklerini ve kıyaslamayı bunun üzerine yaptıklarını kaydeden Dr. Demirbaş, "Toplam 463 organ nakli gerçekleştirildi. Bu anlamda bunların 425'i böbrek nakli, 36'sı karaciğer naklidir. Son 8 yılda olduğu gibi Türkiye'nin en büyük böbrek nakli merkezi olmaya devam ediyoruz. Tabi bu bir yarış değil, madalya kazanmıyoruz ama bu kadar insanın hayatına dokunup, bu insanların hayatının sürmesini sağlamak bizlere mutluluk veriyor" dedi.

"YÜZDE 100 BAŞARI ALLAH'A MAHSUSTUR"

2016 yılında Türkiye'de en çok nakil gerçekleştiren diğer iki merkezin Akdeniz Üniversitesi ile Gaziosmanpaşa olduğunu aktaran Prof. Dr. Demirbaş, bu iki merkezinden tabanının 16-17 yıl önce Akdeniz Üniversitesinde başlattıkları çalışmalar neticesinde ortaya çıktığını kaydetti. Organ Nakli Bölümü olarak, nakil işlemlerinde yüksek bir başarı oranına sahip olduklarını da belirten Prof. Dr. Demirbaş, "Biz bu sene böbrek naklinde 98.5 başarı elde ettik. Yüzde yüz başarı Allah'a mahsustur. 463 insanın 450'nin normal yaşamına dönmesi, normal faaliyetlerine devam etmesi, hastayken bir anda normal bir insan olarak yaşamaya devam etmesi ve bizim onlar her gün karşımızda görmemiz bizim için çok önemli" şeklinde konuştu.

"100 BİN İNSANI İLGİLENDİREN BİR İŞLE İLGİLENİYORUZ"

8 yılda 4 bin 244 organ nakli gerçekleştirdiklerini ve bunun çoğunluğunun canlı nakillerden olduğunu belirten Dr. Demirbaş, "Bu 8 yılda 8 bin ameliyat demek, bu da yılda bin ameliyat demek anlamına gelir. 4 bin 200 insan demek 8 bin kişi demek. Bir de bunun çevresini düşünürseniz 100 bin yakın insanın hayatına dokunmuş oluyoruz. 100 bine yakın insanın hayatının ilgilendiren bir işle ilgilenmiş oluyoruz. Bu çok zor bir iş ama çok mutlu eden bir iş" dedi.

"ABD'DEKİ TÜM MERKEZLERİ GEÇTİK"

Avrupa ülkelerindeki verilerin son 3-4 yıla kadar çeşitli sebeplerden ötürü güvenilirliğini yitirdiğini ve bu yüzden en güvenilir kaynak olarak ABD'yi seçerek kendileriyle kıyaslama yaptıklarını söyleyen Prof. Dr. Demirbaş, "Gururla söylemek isterim ki, biz her yıl ABD'deki 278 organ nakli merkezinden daha çok yapan bi merkez olduk. 2016 yılında ABD'de en çok nakil yapan merkez 378 böbrek nakli gerçekleştirmiş, biz 463 tane gerçekleştirmişiz. ABD'de gerçekleşen toplam 17 bin 332, Türkiye'de ise 3 bin 200 civarında nakil işlem, gerçekleşmiş. Fakat ABD'nin nüfusu bizden 4 kat yüksek. Nakil merkezi olarak da Türkiye'de 80 civarında merkez var. ABD'de 278. Bizim merkezimizin ABD'deki tüm merkezlerin önünde yer almıştır. Bu bizim için, Antalya için, Türkiye için onurdur" diye konuştu.

8 yıllık deneyimlerinin ardından Avrupa ve ABD'nin de kendilerini tercih ettiğini kaydeden Prof. Dr. Demirbaş, "39 farklı ülkeden nakil yaptığımız hastalar var. En fazla deneyimler bizde var. Yurt dışından birçok ülkede hastalar gelmeye devam ediyor, gelecek de. Ama bizim için önemli olan önce kendi insanımız" ifadelerini kullandı.

DİZİLERDE İŞLENEN ORGAN MAFYASI ELEŞTİRİSİ

Organ Nakli Koordinatörü Dr. Levent Yücetin de, Türkiye'de insanların organ nakli yapmaya yanaşmadıklarına dikkat çekti. Beyin ölümü gerçekleşen kişiler için bile ailelerin nakile sıcak bakmadığına vurgu yapan Dr. Yücetin, "Beyin ölümü gerçekleşenlerin ailelerinin yüzde 80'i kabul etmiyor. Toprak olacak organlarla bu kişilere hayat verme olanağınız var" dedi.

Bağışın yükselme oranını da eğitime bağlayan Dr. Yücetin, "Gençlerimiz bilinçli ama jenarasyonun değişmesi lazım. Lise ve üniversitelerde eğitimle bu artacaktır. Ancak en kötü şey ise Türkiye'deki dizilerde işlenen organ mafyası çocuk kaçırdı vurgusu. Şuanda Türkiye'de organı kaçırılmış kimse bulunmuyor ama bu dizilerde işlenince akıllarda bu kalıyor" diye konuştu.

İHA