TEB Başkanı Erdoğan Çolak: Protokol ile ilaçlar hastaya geç ulaşacak

Türk Eczacıları Birliği (TEB) Başkanı Erdoğan Çolak, TEB'de düzenlediği basın toplantısında, TEB'in 20 yıldır Sağlık Bakanlığı ve 2007 yılından itibaren de SGK ile yaptığı protokoller ile yurt dışı ilaçları hastalarına ulaştırdığını söyledi.

Birliğe başvuran hastaların ilaçlarını karşıladıklarını ifade eden Çolak, "Bu çerçevede yüzde 40 kadarı stokta bulunan ilaçları Türkiye’nin neresinde olursa olsun üç gün içinde hastaya ulaştırıyoruz" dedi.

"SGK'nın bu hizmeti bünyesine almasıyla TEB'in kar oranı üzerinden bir tasarruf yapılacağı ve halka daha iyi hizmet verileceğinin" beyan edildiğini dile getiren Çolak, depocu karının yüzde 2-9, eczacı karının yüzde 12-25 olduğunu, TEB'in ise yüzde 3,9 kar oranıyla bu görevi yerine getirdiğini söyledi.

Çolak, TEB tarafından temin edilen ilaçların yüzde 62'sinin az bulunan ve Türkiye'de ruhsatları olmayan "yetim" ilaçlar olduğuna işaret ederek, "Az sayıda üretim yerinde, yetim ilaç üretenler ile bağlantıları yakalamak, bunlara ulaşmak da zordur. TEB’in yıllar içinde kurduğu bağlantılar ve güven ilişkisiyle bu ilaçların getirilmesi sağlanabilmiştir." şeklinde konuştu.

"SİSTEM SÜRDÜRÜLEMEZ HALE GELECEK"

Bir saat boyunca farklı ısıya maruz kalması halinde bozulan soğuk zincir ilaçlarıyla ilgili her türlü maliyetin de TEB tarafından karşılandığını belirten Çolak, şöyle konuştu:

"20 yıllık tecrübemizle ifade edebiliriz ki, SGK bu ilaçları kendisi temin etme yoluna giderek kamu maliyesini korumuş olmayacaktır. Aksine, sınırlı kadroları, devlet bürokrasisi, memur mesai saati içerisine sıkışacağı aşikar olan resmi işlemlerin tamamlanamaması gibi nedenlerle, bu sistem sürdürülemez bir hale gelecektir."

TEB Başkanı Çolak, SGK ile protokolün mayıs 2017'de sona ereceğini, tarafların bu süreyi beklemeden bir ay öncesinden yazılı ihbarla protokolü feshetme hakkına sahip olduğunu söyledi. Çolak, Sağlık Bakanlığı ile yapılan protokol gereği, nakit alınan ilaçların da TEB tarafından karşılanacağını, geri ödemede olan ilaçların ise SGK tarafından verileceğini vurguladı.

"HASTANIN MEKANİZMAYA ULAŞMASI GECİKECEK"

Türk Eczacıları Birliğinin de kamu kurumu niteliğinde bir meslek örgütü olduğunu belirten Çolak, şu görüşleri savundu:

"SGK mükemmel bir sistem kursa bile içinde olması zorunlu bürokrasi, bu ilaçların hastaya ulaştırılmasını geciktirecektir. Yeni bir kadroyla bilmediği bir işi yapacak, PTT bilmediği bir işi yapacak. Hasta alıştığı bir sistemden farklı bir sisteme girecek. Hasta ya bize geliyor ya da eczanelere gidiyordu. Şimdi bambaşka bir yola girecek. Tüm bunlar ciddi bir süreç gerektiriyor ve bu süreç içerisinde ciddi mağduriyet olacağı endişesini taşıyoruz. En büyük mağduriyet ilaçların geç ulaşması olacak. Hastanın bu mekanizmaya ulaşması da gecikecek.

Her şeyden önce SGK'nın böyle bir acil ilaç sistemi kurması bize mümkün görünmemektedir. Nitekim, konuyla daha önce ilgilenen ve dava açtığımız çeşitli şirketler, SGK’nın bu işi organize edemeyip kendilerine devretmesini avuçlarını ovalayarak beklemektedir. Tahminimiz odur ki, SGK zaten böylesine zorlu bir süreci kendi imkanlarıyla sürdüremeyecek, daha sonra bazı özel firmalara devredecektir."

AA