Dünyanın en büyük sivil toplum kuruluşu Inner Wheel herkese el uzatıyor!

Inner Wheel (IW), dünyada 5 kıta, 103 ülkede yaklaşık 3 bin 900 kulüp ve 103 binden fazla üyesiyle faaliyette olan, dünyanın en büyük kadın sivil toplum kuruluşudur.

Birleşmiş Milletler'de 3 üye ile temsil ediliyor. Türkiye'de 1990'dan itibaren topluma hizmette, 14 kulüp ve 450'ye yakın üyesi ile çalışmalarını sürdürüyor. Beyazıt Inner Wheel Kulübü, 242. Bölge Federasyonuna bağlı faaliyet gösteriyor. IW'ın bu yılki teması "Touch A Heart-Bir Kalbe Dokun."

"HERKESE EL UZATIYORUZ"

IW, öncelikli olarak kadınlar, çocuklar olmak üzere ihtiyacı olan herkese el uzatıyor. Öğrencilere burs, okullara materyal desteği, kütüphane, vatandaşlara sağlık kontrolleri yaptırıyor.

IW, Pakistan tarafından başlatılan ve tüm dünyada eşzamanlı yapılması çağrısında bulunulan göz sağlığına yönelik tarama projesine, Beyazıt IW Kulübü olarak bir grup vatandaşı Beyoğlu Göz Hastanesi'nde kontrolden geçirerek destek verdi. Yıl boyunca yeni grupları kontrole götürerek projeye destek vermeye devam edecek.

Ayrıca İstanbul'da Sosyal Hizmetlere bağlı Çocuk yuvalarında yaşayan çocukları Florya'daki Akvaryuma götürüp, ardından yemek yedirip, eğlenceli birgün yaşatmak üzere gruplar halinde çalışmaya başladılar.