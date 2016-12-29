‘Su şişesi durdurma’ oyunu 2016’ya damgasını vurdu

ABD’de geçtiğimiz mayıs ayında yetenek yarışmasında Mike Senatore’nin sergilediği gösteri, çocuklar ve gençler arasında yeni bir akım başlattı. “Water bottle flip” olarak adlandırılan ve Türkçe’ye “su şişesi çevirme”, “şişe fırlatma”, “şişe dengeleme”, “su şişesi durdurma” gibi tanımlarla çevrilen oyun, üçte biri dolu yarım litrelik pet şişenin havaya atılıp yere dik konumda düşmesi kuralından hareketle oynanıyor. Uluslararası bir trend haline gelen oyun, birkaç aydır Türkiye’de de neredeyse teneffüslerde en çok oynanan oyunların başında geliyor.

BELÇİKA’DA ORTAYA ÇIKTI, ABD’DE YAYGINLAŞTI

Oyun ilk olarak 2009’da Belçika’da ortaya çıktı ancak yaygınlaşmadı. Yetenek yarışması sırasında gerçekleştirdiği gösteride yarım litrelik su şişesini tek seferde dik bir konuma getirmeyi başaran 18 yaşındaki Mike Senatore, etkileyici gösterisiyle kısa sürede geniş kitlelere adını duyurdu. Şişeyi bu şekilde çevirme işlemini ilk kez geçen yıl bir kimya dersi esnasında yaptığını ifade eden ABD’li genç, bunu nasıl başardığını bilmediğini belirterek şişeyi çevirmeye devam ettiğini söyledi.

Mike Senatore, daha önce gerçekleştirdiği denemelerinde şişeyi 30 kez üst üste dik konuma getirmeyi başardığını ifade etti. Üniversiteye başlayacak olan Mike Senatore, “Şişe çeviren çocuk olarak tanınmak istemiyorum” diyor. Gösterinin videosu internette paylaşılınca bir anda izlenme rekorları kırdı. Kısa sürede Türkiye’de de yaygınlaştı, yeni teknikler geliştirildi

"ZİHİNSEL BECERİYİ GELİŞTİRMEZ"

Psikolog Narek Karasu’ya göre oyun, çocukların el, göz koordinasyonunu destekleyecek olumlu bir etki yaratıyor. Karasu, “Oyuncunun dengeyi bulması gerekiyor. Bu dengeyi bulması için de iyi bir el ve göz koordinasyonuna ihtiyacı var. Her atışında başarılı olamayabilir ancak çocuk şişeyi attıkça, başarılı olma arzusu artar” dedi. Oyun oynamanın çocuk üzerindeki etkisini de değerlendiren Karasu, şunları söyledi: “Oyun için ‘Çocuğun zihinsel becerisini geliştirir’ diyemeyiz. Ancak kesin bir sav olmamakla birlikte, çocukların stres atmak için bu oyunu oynuyor olabileceklerini söyleyebiliriz.”

LEYLA ÜNAL/GAZETE HABERTÜRK