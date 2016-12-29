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29 ARALIK 2016
Obezite cerrahisi
SAĞLIK

Obezite ameliyatında riski azaltmak mümkün mü?

Obezite ameliyatında riski azaltmanın yolu öncelikle cerrahi operasyonu yapan ekibin tecrübesine ve hastanenin şartlarına bağlı. Ameliyat sonrası riskleri azaltmak ise hastanın inisiyatifinde...

29 Aralık 2016 Perşembe, 10:42:44 Güncelleme: 11:15:01

Daha çok ameliyat sonrası gelişen komplikasyonlarla ve ölümlerle gündeme gelen obezite cerrahisinin başarıyla yapılmasında, operasyonun ehil ellerde gerçekleşmesi çok büyük önem taşıyor.

Sağlık Muhabirleri Derneği'nden Erkan Doğan'ın haberine göre; Hastanenin ve ameliyathanenin fiziki koşulları da operasyon başarısında etkili ancak obezite ameliyatında hastanın da uyması gereken kurallar olduğunu vurgulayan Obezite Cerrahı Doç. Dr. Serdar Kaçar, bu kurallara uymayan hastanın hayatını tehlikeye atabileceğini söyledi.

MİDE BİR MUZ BÜYÜKLÜĞÜNDE BIRAKILIYOR!

Kaçar, “Obezite ameliyatının riskini hafifletmek çoğunlukla hastanın elindedir. Hastalar doktorunun önerilerine uymak durumundadır. 

Biz cerrahlar bu ameliyatta mideyi muz büyüklüğünde bırakıyoruz. Ameliyattan sonraki hayatında hastanın, aldığı gıdaları yudum yudum, lokma lokma midesinden geçirmesi gerekiyor. Özellikle ilk bir ayda kurallara uymazsa midede genişleme veya kaçak olur, dikişlerde problem çıkar ve hastanın hayatına mal olacak bazı rahatsızlıklar meydana gelebilir” dedi.

"AÇLIK HİSSETMİYORLAR AMA..."

Özellikle genç hastaların açlık hissetmediği için yemek yemediğini, bu durumun da büyük risk oluşturduğunu söyleyen Dr. Kaçar, “Hastanın kontrollere zamanında gelmesi, aldığı kaloriye dikkat etmesi gerekiyor. Özellikle genç hastalar, ‘yemeden, içmeden daha çabuk kilo vereyim’ diye düşünüyor. Alması gereken gıdayı almıyor ve kasları eriyor. Yeterince sıvı almıyor ve vücudu kuruyor. Bu ameliyatı olan hastalar, önerilere uyarak, doğru beslenerek ve spor yaparak riski düşürebilir” diye konuştu.

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OBEZİTE AMELİYATINDA RİSKİ AZALTMAK MÜMKÜN MÜ?