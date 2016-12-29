2016'nın en ilginç vakaları!

26 | 67

"Diğer çocuklar gibi yakışıklı olmak isterdim ve öğrenebilmek için okula gitmek isterdim" diyen minik Muhammed şunları söyledi: "Sokağa her çıktığımda insanlar bana garip bir şekilde bakıyor. Bana her baktıklarında gülüyorlar, ben ise eve geri dönüp ağlıyorum"