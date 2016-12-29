SAĞLIK HABERLERİ
29 ARALIK 2016
SAĞLIK

2016'nın en ilginç vakaları!

29 Aralık 2016 Perşembe, 13:17:20

İşte 2016'da karşılaştığımız ve şükretmemizi sağlayan o vakalardan örnekler...

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    2016 yılını geride bırakıp, 2017'ye "merhaba" dememize günler kala, sağlığın ne kadar önemli olduğunu bir kez daha hatırlamak ve hatırlatmak için 2016'nın en ilginç vakalarını sizler için derledik. İşte 2016'da karşılaştığımız ve şükretmemizi sağlayan o vakalardan örnekler...

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    YÜRÜYEN ÖLÜLER GERÇEKMİŞ...

    Her şey motosiklet kazasından sonra meydana geldi. 35 yaşındaki Warren McKinlay, o kazadan sonra kendisini, öldüğüne inandırdı. Cennete gitmiş olabileceğini düşünmedi ve yeryüzünde yürüyen bir ceset olduğuna inanmaya başladı.

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    Daily Mail'de yer alan habere göre; İngiltere Braintree, Essex'de yaşayan eski bir asker olan iki çocuk babası Warren McKinlay, tamamen bir hayalet olduğu fikrinin esiri oldu. 

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