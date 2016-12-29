Sağlık

Antalya'da cilt kanseri olan Sibel Oflas yüzündeki yaraların tedavisi için risksiz deneylere katılmak istiyor!

29.12.2016 - 13:17 | Güncelleme: DHA

Antalya'da çok nadir görülen bir tür cilt kanserine yakalanan Sibel Oflas, yüzündeki yaralar nedeniyle sorulara maruz kalmaktan bıktığı için sadece hastaneye giderken, dışarı çıkıyor

  • 1 Antalya'da Sibel Oflas yüzündeki yaraların tedavisi için risksiz deneylere katılmak istiyor!
    1 | 179

    Antalya'da çok nadir görülen bir tür cilt kanserine yakalanan Sibel Oflas (43), yüzündeki yaralar nedeniyle sorulara maruz kalmaktan bıktığı için sadece hastaneye giderken, dışarı çıkıyor. Oflas, Otobüse biniyorum. Arkadan gelip, merakını gidermek için beni dürtüp, 'Yüzünüze kezzap mı attılar' diye soruyorlar. Soru sormasınlar, diye kimseyle göz teması kurmamaya çalışıyorum dedi.

    • HABERİN DEVAMI
  • 2 Antalya'da Sibel Oflas yüzündeki yaraların tedavisi için risksiz deneylere katılmak istiyor!
    2 | 179

    DHA'nın haberine göre; Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde dünyaya gelen Sibel Oflas'ın vücudunda, 8 yaşında siğiller çıkmaya başladı. Bu siğilleri olağan gören Sibel Oflas'ın 30 yaşına geldiğinde ise başında yaralar çıktı. Sağlık güvencesi olmadığı için bir süre hastaneye gidemeyen Oflas'ın birkaç yıl sonra vücudunun farklı bölümlerinde de yaralar çıktı. Bu yaralar üzerine hastaneye giden Oflas'ın 'epidermodisplazya verrüsiformis' adı verilen deri hastalığına yakalandığı anlaşıldı. Dünyada çok nadir görülen bu hastalık sonrası Oflas'ın yaraları, kansere dönüştü. Yüzü neredeyse tamamen yarayla kaplanan Oflas'ın kulağının ve yanağının bir bölümü operasyonla alındı.

  • 3 Antalya'da Sibel Oflas yüzündeki yaraların tedavisi için risksiz deneylere katılmak istiyor!
    3 | 179

    "ÖĞRENDİĞİMDE ÇOK GEÇ KALMIŞTIM"

    Yıllarca hastalığının ne olduğunu bilmeden yaşadığını anlatan Sibel Oflas, “Araştırma yapan bir yer, iyi bir cerraha ihtiyacım var. Sürekli ameliyat olmam gerekiyor. Son 3.5 yıldır kanserleşme evresi hızlandı. Kim ne dediyse yaptık ama hiçbir sonuç alamadık. Bu öyle bir hastalık ki hiçbir şeye tepki verdiğini görmedim. İlaçların yan etkisini görüyorum ama iyi etkilerini hiç görmedim. Hastalık cilt hastalığını aşıp kanser evresine geçtiği için artık beni çok zorluyor. 3.5 yıldan beri yüzümde kanser başladı. Kirpik uçlarıma kadar ilerledi. Doktorlar da nasıl ameliyat edeceklerini şaşırıyor. İlk başta güneş gören yerlerimde başladı. Güneşin çok zararlı olduğunu çok sonra öğrendim. Güneş yaraların kansere dönüşmesine neden oluyor. 30 yaşıma kadar güneşten korunmam gerektiğini bilmiyordum. Öğrendiğimde de çok geç kalmıştım diye konuştu.

  • 4 Antalya'da Sibel Oflas yüzündeki yaraların tedavisi için risksiz deneylere katılmak istiyor!
    4 | 179

    "İKİ PARMAĞIMI ARTIK KULLANAMIYORUM"

    Antalya içinde maddi desteğe ihtiyacı olmadığını belirten Oflas, başka şehre ya da ülkeye tedavi için gitmesi durumunda desteğe ihtiyacı olabileceğini söyledi. 10 yıldan beri aynı ilacı kullandığını kaydeden Oflas, ilacın sadece hastalığı baskılamaya çalıştığını aktardı. Oflas, “Elimde kocaman bir yara çıktı. İki parmağımı artık kullanamıyorum. Bu yara için ışın tedavisinin ölümcül olabileceğini söylediler ama elim kesileceğine önce bunu denedim. Işına rağmen yara büyümeye devam ediyor dedi.

    • HABERİN DEVAMI
  • 5 Antalya'da Sibel Oflas yüzündeki yaraların tedavisi için risksiz deneylere katılmak istiyor!
    5 | 179

    "AMAÇLARI, SADECE MERAKLARI GEÇSİN"

    Sibel Oflas, hastaneye gitmesi gerekmiyorsa dışarı çıkmadığını belirterek, “İnsanlarımız o kadar meraklı ki otobüse biniyorum. Arkadan gelip, merakını gidermek için beni dürtüp, 'Yüzünüze kezzap mı attılar' diye soruyor. Bir başkası yolda çevirip, 'Yandınız mı' gibi birçok soruya muhatap oluyorum. Kimse ile göz teması kurmamaya çalışıyorum soru sormasınlar, diye ama yine gelip özellikle soruyorlar. Amaçları sadece merakları geçsin. İnsanların bilerek canını acıtmayı seviyorlar diye konuştu.

    • HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI