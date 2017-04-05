SAĞLIK HABERLERİ
05 NİSAN 2017
SAĞLIK

Bisiklete bindi hamile kaldı!

29 Aralık 2016 Perşembe, 13:17:20 HABERTURK.COM

Kate Mansbridge, 27 yaşında erken menopoza girdi ve çocuk sahibi olmayacağını öğrendi. Ancak birkaç yıl sonra yaşadığı adrenalin artışı üreme hormonlarını tetikledi ve...

  • 1 Bisiklete bindi hamile kaldı!
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    YÜRÜYEN ÖLÜLER GERÇEKMİŞ...

    Her şey motosiklet kazasından sonra meydana geldi. 35 yaşındaki Warren McKinlay, o kazadan sonra kendisini, öldüğüne inandırdı. Cennete gitmiş olabileceğini düşünmedi ve yeryüzünde yürüyen bir ceset olduğuna inanmaya başladı.

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YORUMLAR 7
  • Misafir 12 Mart 2017 Pazar 21:45
    ne sendromu allah aşkına! kapitalizm hepimizi bu hale getirdi!
  • Misafir 10 Mart 2017 Cuma 19:23
    yuce rabbim den en buyuk duam..bu insanogluya akil fikir ve sifa versin
  • Misafir 15 Şubat 2017 Çarşamba 09:02
    Allah a her şeye kâdirdir. Çok şükretmek lazım çook
  • Misafir 12 Şubat 2017 Pazar 21:58
    Allah kimsenin başına vermesin
  • Misafir 10 Ocak 2017 Salı 12:39
    şükrederek izledik
  • Misafir 07 Ocak 2017 Cumartesi 11:48
    İNŞALLAH İYİLEŞİRLER. CENAB I ALLAH ŞİFALARINI VERİR İNŞALLAH.
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