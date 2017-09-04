Görenleri şaşkına çevirdi! Tırnaklarında bile et ben çıktı!

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Çelikkaya, "Her iki bebeğin de kendine ait göğüs kafesi var ancak karınları tek, tek midesi, tek karaciğeri, tek bağırsağı mevcut. Birçok anomaliler var, makatı kapalı ancak bağırsağı rahime açılı olduğu için şu an gaitasını yapabiliyor. Şu anda acil ameliyat yapmayacağız ama durumu stabil olduktan sonra tekrar değerlendireceğiz. Ameliyat için konseyin toplanması gerekiyor çünkü tek bir branşın yapabileceği bir işlem değil, böylece ayrılıp ayrılamayacağını hep beraber karar vereceğiz" diye konuştu.