SAĞLIK

Görenleri şaşkına çevirdi! Tırnaklarında bile et ben çıktı!

29 Aralık 2016 Perşembe, 13:17:20 HABERTURK.COM

Çene, burun ve yanaklarında da et ben çıkan adamın sorununu tamamen çözecek bir tedavi henüz yok

  • 1 Görenleri şaşkına çevirdi! Tırnaklarında bile et ben çıktı!
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    Bourneville hastalığı veya tüberoz skleroz olarak bilinen nadir görülen bir hastalıktan muzdarip ismi açıklanmayan adamın tırnaklarında bile et ben çıkıyor.

  • 2 Görenleri şaşkına çevirdi! Tırnaklarında bile et ben çıktı!
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    The New England Journal of Medicine'de açıklanan bilgiye göre; 71 yaşındaki talihsiz adama 20'li yaşlarındayken Bourneville hastalığı teşhisi konmuş. Çene, burun ve yanaklarında da et ben çıkan adamın sorununu tamamen çözecek bir tedavi ise yok.

  • 3 Görenleri şaşkına çevirdi! Tırnaklarında bile et ben çıktı!
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    Oldukça nadir görülen kalıtsal bir hastalık olan Bourneville, beyinde, kalpte, böbreklerde, gözlerde, akciğerlerde ve deride iyi huylu tümörlere neden olabilir. Belirtilerin arasında nöbetler, gelişimsel gecikme, davranışsal sorunlar, deri anomalileri, akciğer ve böbrek rahatsızlıkları bulunur.

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  • 4 Görenleri şaşkına çevirdi! Tırnaklarında bile et ben çıktı!
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    BİSİKLETE BİNDİ HAMİLE KALDI

    27 yaşındayken menopoza giren ve çocuk sahibi olmayacağını öğrenen 43 yaşındaki Kate Mansbridge, bisiklet kazası sonrasında hamile kaldı. Daily Mail'in haberine göre; Kate Mansbridge, 27 yaşında erken menopoza girdi ve çocuk sahibi olmayacağını öğrendi. 

  • 5 Görenleri şaşkına çevirdi! Tırnaklarında bile et ben çıktı!
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    Bir kaç yıl sonra Fransa'da bisiklet sürerken bir arabanın çarpması sonrasında bacakları ezilen ve beyninde hasar oluşan Mansbridge, bir daha yürüyemeyecek hale geldi. Hatta doktorlar Kate'in tekerlekli sandalyede yaşamını sürdürmek zorunda kalabileceğini belirtti.

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YORUMLAR 15
  • Misafir 19 Temmuz 2017 Çarşamba 13:46
    Allah şifa versin bütün hastalara
  • Misafir 19 Temmuz 2017 Çarşamba 13:33
    Otizme çare bulunursa sevinirim care bulunamıyorsa bana araba alın benim kızım otizmli sürekli arabaya binmek dünyayı dolaşmak istiyor
  • Misafir 19 Temmuz 2017 Çarşamba 11:24
    oo bisikletten hamile kalanı çağırın alnından opucem onu
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