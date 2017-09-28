SAĞLIK

Göz rengini değiştirmek için ameliyat olan Catt Gallinger körlük riskiyle karşı karşıya...

29 Aralık 2016 Perşembe, 13:17:20

Kanada'da gözünün beyaz kısmını renklendirmek isteyen Catt Gallinger isimli genç kız, gözüne enjekte edilen sıvının korneaya yayılması üzerine körlük riskiyle karşı karşıya kaldı

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    Kanada'nın Ottawa şehrinde yaşayan 24 yaşındaki Catt Gallinger, gözünün beyaz kısımlarının rengini değiştirmeye karar verdi.

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    The Sun gazetesinde yer alan habere göre; dört hafta önce gözünün beyaz kısmını mor renge dönüştürmek için ameliyat oldu. 'Sklera modifikasyonu' adı verilen bu yöntem ile talihsiz kızın gözüne mor bir sıvı enjekte edildi.

  • 3 Göz rengini değiştirmek için ameliyat olan Catt Gallinger körlük riskiyle karşı karşıya...
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    Gözündeki mor sıvının sızmaya başladığını belirten Catt Gallinger, bu durum karşısında hemen hastaneye gitti. Antibiyotik damlası verilen Gallinger'in gözü ilaca tepki olarak şişerek, kapandı.


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    Doktorlar farklı bir ilaç denedi ancak Gallinger'in gözünde üç hafta sonra ağrı ve bulanıklık oluşmaya başladı. Ayrıca enjekte edilen mor sıvı kornea çevresinde toplanmaya başladı. Gallinger'in durumuyla ilgili açıklama yapan uzmanlar, kızın gözünü tamamen kaybedebilme riskiyle karşı karşıya olduğunu aktardı.

  • 5 Göz rengini değiştirmek için ameliyat olan Catt Gallinger körlük riskiyle karşı karşıya...
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    50 YIL ENSESİNDE TAŞIDI!

    Samsun'da yaşayan 82 yaşındaki Yaşar Can'ın ensesinden yaklaşık 4 kilogram ağırlığında kitle alındı. Operasyonun ardından Can, "50 yıllık birlikteliğimizi sonlandırdık" diyerek espri yaptı.

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YORUMLAR 17
  • Misafir 21 Eylül 2017 Perşembe 02:52
    rabbim safi ismiyle sifalar versin insallah derdi veren dermanida verir elbet
  • Misafir 05 Eylül 2017 Salı 18:27
    allah kimseye dermansız dert vermesin allahım sen bütün hastalara şifa ver tez zamanda
  • Misafir 19 Temmuz 2017 Çarşamba 13:46
    Allah şifa versin bütün hastalara
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