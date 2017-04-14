Huang Chuncai, 15 kilo tümörle dünyanın en büyük yüz tümörlü kişisi oldu!
29 Aralık 2016 Perşembe, 13:17:20 | Güncelleme: 14 Nisan 2017 Cuma, 15:44:50
HABERTURK.COM
Çin'de yaşayan Huang Chuncai'nin yüzündeki 15 kilo tümör, dünyanın en büyük yüz tümörlü kişi olmasına neden oldu. Defalarca ameliyat olan talihsiz Chuncai'nin tümörü giderek büyüyor
1
1|135
Dört yaşında Nörofibromatozis (NF- değişik sinirler boyunca tümörlerin büyümesine sebep olan ve ek olarak kemik ve deri gibi sinir harici dokuların gelişimini etkileyen genetik hastalıklar) hastalığına yakalanan 39 yaşındaki Huang Chuncai'nin yüzünde 15 kilo tümör var.
2
2|135
Daily Mail'de yer alan habere göre; yıllarca çeşitli çalışmalara ve belgesellere konu olan ve Çin'in fil adamı olarak bilinen Chuncai, dünyadaki en kötü durumda olan kişi olduğuna inanıyor.
3
3|135
Yüzündeki devasa tümörün alınması için dört ayrı operasyon geçirmiş olsa da tümörü büyümeye devam ediyor.
4
4|135
Chuncai'nin ilk ameliyatı 2007 yılında yapılmıştı, bağışlar yardımıyla da üç operasyon daha geçirdi ama sonuç değişmedi.
5
5|135
Prosedürler, dünyanın en büyük yüz tümörüne neden olan şeyin kayıt altına alınmasını sağladı. Fakat yine de görünüşü halen Chuncai'nin dışarı çıkarmasına mani oluyor.
HABERİN DEVAMI
6
6|135
Diğer çocuklar tarafından gelen acımasız alaylar, Huang Chuncai'nin eğitime başladıktan sadece birkaç yıl sonra ayrılmasına neden olmuş.
7
7|135
Chuncai, onun görünümüne alışık olan anne, babası ve kardeşleriyle yaşıyor.
8
8|135
Şimdilerde nispeten normal yaşamaya başladığını belirten Chuncai, kendisini bir canavarmış gibi göstermek isteyen TV programlarına katılmayı reddettiğini söyledi.
9
9|135
10
10|135
HABERİN DEVAMI
11
11|135
12
12|135
13
13|135
14
14|135
15
15|135
HABERİN DEVAMI
16
16|135
KÖPEK BALIĞI SALDIRINCA...
Meksika Körfezi'nde yüzerken 1 buçuk metre uzunluğundaki bir köpek balığı tarafından saldırıya uğrayan 17 yaşındaki lise öğrencisi Caitlyn Taylor, korku dolu anlarını anlattı.
17
17|135
Genç kızın ve arkadaşlarının yanından geçen köpekbalığı, talihsiz kızı yakaladı.
18
18|135
Köpek balığı saldırısının ardından hayatta kalmasının şanstan öte bir şey olduğunu söyleyen Taylor, kurtulmak için köpek balığının burnuna tekme attı. Olayın ardından ise talihsiz kızın bacağına 120 ila 140 arası dikiş atıldı.
Her şey motosiklet kazasından sonra meydana geldi. 35 yaşındaki Warren McKinlay, o kazadan sonra kendisini, öldüğüne inandırdı. Cennete gitmiş olabileceğini düşünmedi ve yeryüzünde yürüyen bir ceset olduğuna inanmaya başladı.
HABERİN DEVAMI
21
21|135
Daily Mail'de yer alan habere göre; İngiltere Braintree, Essex'de yaşayan eski bir asker olan iki çocuk babası Warren McKinlay, tamamen bir hayalet olduğu fikrinin esiri oldu.
22
22|135
"Kazada öldüğüme tamamen inandım ama ruhum bazı nedenlerden dolayı hareket etmiyordu. Yemek yemeyi reddediyordum çünkü bir anlamı yoktu. İnsanlarla konuşmayı reddederek, saatlerce bir odada oturuyordum" dedi.
23
23|135
Kazada beli ve leğen kemiği kırılan McKinlay, araçla ağaca çarptığında beyninin hasar aldığı belirtiliyor. Cotard sendromu adı da verilen yürüyen ceset sendromu teşhisi konulan McKinlay, tam 18 ay boyunca bu rahatsızlıkla yaşadı.
24
24|135
Cotard sendromunda kişi, kendisinin ölü olduğuna inanır ve kendileri ile dünyanın varlığından şüphe duyarlar. Bu hayali fikir, kişinin ölmediğine dair kanıtlar olmasına rağmen, buna inanmamasıyla ilgilidir.
25
25|135
Uzmanlar, cotard sendromu vakalarının tamamının akıl hastası olmadığının, bunun yaralanma veya hastalık sonucu meydana geldiğini açıklıyor.
HABERİN DEVAMI
26
26|135
BİSİKLETE BİNDİ HAMİLE KALDI
27 yaşındayken menopoza giren ve çocuk sahibi olmayacağını öğrenen 43 yaşındaki Kate Mansbridge, bisiklet kazası sonrasında hamile kaldı. Daily Mail'in haberine göre; Kate Mansbridge, 27 yaşında erken menopoza girdi ve çocuk sahibi olmayacağını öğrendi.
27
27|135
Bir kaç yıl sonra Fransa'da bisiklet sürerken bir arabanın çarpması sonrasında bacakları ezilen ve beyninde hasar oluşan Mansbridge, bir daha yürüyemeyecek hale geldi. Hatta doktorlar Kate'in tekerlekli sandalyede yaşamını sürdürmek zorunda kalabileceğini belirtti.
28
28|135
Mucizevi bir şey yaşayan Mansbridge'nın kaza esnasındaki adrenalin artışı üreme hormonlarını tetikledi ve Kate yeniden adet görmeye başladı. Uzmanlar yaşadığı travmanın çok nadir görülen kimyasal değişikliklere sebep olduğunu belirtti.
29
29|135
Kazadan 3 yıl sonra hamile kaldığını öğrenen Kate, hayatının ikinci şokunu yaşadı. Hemşire olan Kate, "Bir taraftan hayatımın en kötü şeyi başıma gelirken aynı zamanda en çok istediğim şeye de vesile oldu" dedi. Kate şimdi 6 yaşındaki kızı Ruby ile mutlu mesut yaşıyor.
30
30|135
KAFASINDAKİ YARIK GİDEREK AÇILIYOR!
Kamboçya'dan 6 yaşındaki Pheaktra Pov, kafatasında bir yarıkla doğdu.
HABERİN DEVAMI
31
31|135
Mirror'da yer alan habere göre; Kafasında 10 santimden büyük bir yarık olan minik Pov hastaneye götürüldüğünde doktorlar şaşkına dönmüş ancak onu tıbbi tedavi yapılmaksızın eve göndermişler.
32
32|135
Yarık zamanla hem derinleşiyor hem de daha genişliyor. Pov'un kafasındaki büyük çatlak alnından kafatasının tabanına kadar uzanıyor.
33
33|135
Uzmanlar, ortaya çıkan soruna neden olan şey konusunda emin değiller.
34
34|135
Ancak 40 yaşındaki anne Srey, hamile olduğunu yedi ay sonra anlamış. Sorun çok geç tespit edildiği için ise müdahale edilememiş.
35
35|135
Büyükanne Thorn Hong (67), her hafta sonu Kamboçya'nın Siem Reap eyaletindeki Angkor Watt tapınağına torunuyla giderek yardım topluyor.
HABERİN DEVAMI
36
36|135
Muhtemel tedaviyi denemek ve onu finanse etmek için yardım toplasalar da, doktorlar yapacakları hiçbir şey olmadığını söylüyor.
37
37|135
38
38|135
39
39|135
40
40|135
YEDİĞİ ŞEY HAYRETE DÜŞÜRDÜ!
Hayrete düşüren olay, ismi açıklanmayan bir kişinin çivi yemesinin, arkadaşları tarafından videoya çekilmesiyle ortaya çıktı.
HABERİN DEVAMI
41
41|135
Büyük bir zevkle yediği çivileri sorunsuz bir şekilde yutan adam, akıllara taş-toprak-kil gibi maddelerin yenildiği pika hastalığını akıllara getirdi.
42
42|135
Ancak tedavisi olan pika hastalığının yanı sıra çivi yiyen adamın, çivileri nasıl sindirdiği merak konusu...
43
43|135
44
44|135
45
45|135
HABERİN DEVAMI
46
46|135
47
47|135
48
48|135
49
49|135
Avustralyalı Tylah Durie (16), saç boyasına gösterdiği alerjik reaksiyondan sonra neredeyse kör oluyordu. Saç boyasını kullanmadan önce yaptırması gereken yama testini yaptırmayan Tylah Durie, boyayı kaşına sürdükten yarım saat sonra önce kaşıntı sonra da yanma hissetmeye başladı.
50
50|135
The Sun'da yer alan habere göre; Ertesi gün uyandığında gözleri adeta bir balon gibi şişen kız, çığlıklar içerisinde bağlamaya başladı. "Gözlerim çok şişmişti ve ben sadece çok küçük bir parça görebiliyordum. Gözlerimden iltihap akıyordu" diyen talihsiz kız, "Kimyasal maddeye alerjim olduğunu bilmiyordum" dedi.
HABERİN DEVAMI
51
51|135
Doktorlar, Durie'yi kör olabileceği konusunda uyardı. Yüzünde lekeler oluştuğunu ve bunların çok şiddetli ağrılara neden olduğunu söyleyen Durie, "Gözlerim kum fırlatılmış gibi, kaşlarım ise jiletle kesiliyormuş gibi sızlıyordu" şeklinde konuştu.
52
52|135
Tylah'ın gözlerinin içinde kimyasal yanıklar kaldığını belirten uzmanlar, Tylah Durie'nin kalıcı körlük yaşayabileceğini, saç boyasına bir daha dokunursa ölebileceğini açıkladı.
53
53|135
"Kaşlarımı ve kirpiklerimi boyadımakla, açıklanamayan acılardan geçtim. Bir daha asla kendim boyamayacağım" diyen Durie sözlerine şöyle devam etti:"Bunu iyileştirmek için bir sürü ilaç kullanıyorum ve bu acıyı kimse yaşamasın. Bu yüzden lütfen bir yama testi yapın."
54
54|135
DÖRT BACAKLI, İKİ PENİSLİ BEBEK DOĞDU!
Hindistan'ın Karnataka eyaletinde dört bacaklı, iki penisli bebek dünyaya geldi.
55
55|135
Henüz ismi konulmayan bebeğin anne ve babası, minik oğullarının ameliyat olmasını istemedi ve onu olduğu gibi büyütmek istediklerini söylediler. "O bize Tanrının bir armağanı" diyen anne Lalitamma (23), "Üç yıl önce doğan ilk oğlum sağlıklıydı. Fakir olduğumuz için tedaviyi karşılayacak gücümüz yok" şeklinde konuştu.
HABERİN DEVAMI
56
56|135
Daha sonra fikrini değiştiren anne ve baba, hastane yetkilileri ve aile fertlerinin yardımıyla bebeklerini ameliyat ettirdi. Başarılı bir operasyonun ardından, bebekteki fazla bacaklar ve penis alındı. Bebeğin durumunun her geçen gün daha iyiye gittiği açıklandı.
57
57|135
DÜNYANIN İLK AĞAÇ KIZI...
10 yaşındaki Sahana Khatun, dünyada bir ilk oldu. Bangladeş'in Başkenti Dakka'da yaşayan küçük kız ağaç adam sendromuna yakalandı.
58
58|135
The Guardian'da yer alan habere göre; çene, kulak ve burnunda büyümeye başlayan uzantılar, hastalığın ileri evrelerinde yumrulaşmaya başlıyor.
59
59|135
Dr. Samanta Lal Sen, dünyada yarım düzineden daha az sayıda insanı etkileyen ‘Epidermodysplasia Verruciformis’ hastalığının daha önce hiçbir kadında görülmediğini belirterek, küçük Sahana'nın bu anlamda bir ilk olduğunu söyledi.
60
60|135
Fakir bir işçi olan baba ise, kızının yüzünde çıkan siğilleri dört ay önce ilk çıkmaya başladıklarında çok önemsemediğini belirtti. Ancak süratle ve giderek yayıldıklarını görünce soluğu hastanede aldıklarını söyledi.
HABERİN DEVAMI
61
61|135
Baba Mohammad Shahjahan, "Çok fakiriz. Kızım annesini altı yaşındayken kaybetti. Umarım, doktorlar güzel kızımın yüzündeki şeyleri alıp, onu tedavi edebilirler" dedi.
62
62|135
Geçtiğimiz günlerde ‘ağaç adam’ olarak bilinen Bangladeşli Abul Bajander Bajander'in de doktoru olan Samanta Lal Sen, Bajander'in ellerden ve ayaklarından toplam 5 kilo yumru çıkardıklarını ve hastalığın tekrar etmesini engellemeye çalıştıklarını söylemişti.
63
63|135
64
64|135
65
65|135
HABERİN DEVAMI
66
66|135
‘Ağaç Adam’ olarak bilinen Bangladeşli Abul Bajander 25 yaşındayken tıbbi yardım almak için Bangladeş’in başkenti Dakka’ya gitti.
67
67|135
Çok nadir görülen bir hastalık olan ‘Epidermodysplasia Verruciformis’ ile 16 yaşından beri savaşan Bajander'ın tırnaklarındaki keratin maddesinin artması, vücudunun pek çok yerinde yayılan tümörlere ve siğillere neden oldu.
68
68|135
Hastalığı yüzünden kişisel ihtiyaçlarını dahi kendi kendine karşılayamayan Abul Bajander'ın bu hastalığının sebebi ise; HPV’nin (Human Papilloma Virüs) şekil değiştirmesi.
69
69|135
Şu an tedavisi tamamlanmış olan 28 yaşındaki Bajander, "Ellerimi kullanmam çok zordu çünkü çok ağırlardı. Ellerimi hareket ettirmek için çok çaba sarfediyordum.
70
70|135
Epidermodysplasia Verruciformis tedavisi oldukça zor olan bir hastalık. Uzmanlar, Bajander'in 16 ameliyattan sonra tedavisi başarıyla sonuçlanan ilk hasta olduğunu açıkladı.
HABERİN DEVAMI
71
71|135
Bajander'in doktoru Samanta Lal Sen, ellerden ve ayaklardan toplamda 5 kilo yumru çıkarıldığını ve şu an hastalığın tekrar etmesini engellemeye çalıştıklarını söyledi.
72
72|135
KUM BULAMAZSA DUVAR YİYOR!
Hindistan'ın Varanasi şehrinde yaşayan 78 yaşındaki Kusma Vati, doktorları şaşkına çevirdi.
73
73|135
15 yaşından beri her gün düzenli olarak kum yediğini belirten Kusma Vati, bugüne kadar hiç doktora gitmemiş olmasının nedenini ise kum yemesine bağladı.
74
74|135
Kendisini çok sağlıklı hissettiğini belirten Vati, "Bu yaşıma kadar hiçbir ciddi rahatsızlık yaşamadım. Kum beni güçlü tutuyor" açıklamasında bulundu.
75
75|135
Her gün yaklaşık iki kilo kum tükettiğini söyleyen Kusma Vati, "Kum yemekten zevk alıyorum.
HABERİN DEVAMI
76
76|135
Eğer sahilden getirdiğim kum bitmişse evin duvarlarını ısırıyorum" diye konuştu.
77
77|135
Dişlerinin çok güçlü olduğunun da altını çizen Vati, "Dünyanın en sert taşını getirin onu bile sorunsuz şekilde ısırabilirim" dedi.
78
78|135
79
79|135
80
80|135
9 YILDIR AĞZINA BİR LOKMA BİLE KOYMADI!
Başkent Addis Ababa’nın kenar mahallerinden birinde yaşayan 18 yaşındaki Muluwork Ambaw, 5. sınıfa geçtiği sıralarda yemeyi ve içmeyi bıraktığını söyledi ve "O zamandan bu yana hiçbir şey yemiyorum. En son hatırladığım şey bir öğle yemeği yediğim" diye konuştu.
HABERİN DEVAMI
81
81|135
BAŞKASININ YARDIMI OLMADAN YEMEK BİLE YİYEMİYOR!
7 yaşındaki Ripon Sarker'ın vücudu, çok nadir görülen 'Epidermodysplasia Verruciformis' hastalığı nedeniyle siğillerle kaplanmaya başlanmış durumda.
82
82|135
Mirror'un haberine göre; Bangladeş'in Thakurgaon şehrinde yaşayan 7 yaşındaki Ripon Sarker, ne ellerini ne de ayaklarını kullanabiliyor. Yemeğini bir başkasının yardımı olmadan yiyemiyor, yürüyemiyor. 'Epidermodysplasia Verruciformis' hastalığı yüzünden adeta ağaç adama dönüşüyor.
83
83|135
Ancak ağaç hastalığı olan Ripon Sarker'ın ailesi, küçük oğullarının tedavi masraflarını karşılayacak güçleri olmadığı için onu ilk kez bu ay hastaneye götürdü. 20 Ağustos'ta hastaneye kabul edilen minik Ripon'un tedavisi konusunda doktorlar oldukça umutlu. Ellerinin ve ayaklarının operasyonla düzeltilebileceğini çünkü el ve ayak parmaklarının hala ayırt edilebildiğini ifade ettiler.
84
84|135
Yanık ve Plastik Cerrahi Ünitesi Koordinatörü Doktor Samanta Lal Sen, Ripon'un vücudundaki siğillerin henüz ileri safhaya ulaşmamış olduğunu bu sayede de Ripon'un parmaklarının farkında olduğunu söyledi.
85
85|135
Ripon'un birkaç operasyon geçirmesi gerekebileceğini açıklayan Doktor Samanta Lal Sen, operasyonlara başlamadan önce Ripon'un beslenme düzeninin sağlanması gerektiğini sözlerine ekledi.
HABERİN DEVAMI
86
86|135
ÖMRÜNÜ BİR KOVADA GEÇİRMİŞTİ ARTIK MELEK OLDU!
Nijerya’da sağlıklı bir bebek olarak doğan fakat altı aylıkken sebebi bilinmeyen bir şekilde büyümesi tamamen duran 19 yaşındaki Rahma Haruna hayatını kaybetti.
87
87|135
Rahma'nın kardeşinin sosyal medyada paylaştığı fotoğraf ile tanıdığımız Rahma Haruna'nın ölüm haberini ise foto muhabiri Sani Maikatanga, sosyal medya hesabından paylaştığı bir fotoğraf ile duyurdu.
88
88|135
Rahma; "Ailem bana her zaman yardımcı oluyor. Bunu nasıl mı yapıyorlar, ihtiyacım olan her şeyi bana sağlıyorlar" demişti.
89
89|135
Hayallerini gerçekleştiremeden yaşamını yitiren genç kızın en büyük arzusu; bir gün kendi ihtiyaçlarını alabilmek için tek başına alışverişe çıkabilmekti...
90
90|135
O EVDE AYNA TAMAMEN YASAK!
7 yaşındaki Muhammed Abdelmajeed progeria yani erken yaşlanma hastalığından muzdarip.
HABERİN DEVAMI
91
91|135
Ölümcül ve genetik bir hastalık olan erken yaşlanma hastalığı, minik Muhammed'in hayatını alt üst etmiş.
92
92|135
Anne Sherine Abdelmajeed, Muhammed'in hastalığın ilk belirtisiyle 7 aylıkken karşılaştığını belirterek, doktorların ona 'erken yaşlanma' teşhisi koyduklarını ve çocuk büyüdükçe hastalığın belirtilerinin de artacağını söylediklerini açıkladı.
93
93|135
"Diğer çocuklar gibi yakışıklı olmak isterdim ve öğrenebilmek için okula gitmek isterdim" diyen minik Muhammed şunları söyledi: "Sokağa her çıktığımda insanlar bana garip bir şekilde bakıyor. Bana her baktıklarında gülüyorlar, ben ise eve geri dönüp ağlıyorum"
94
94|135
Muhammed'in ailesi, evdeki bütün aynaları kaldırmış çünkü Muhammed, yansımasını her gördüğünde sinirleniyor ve öfke patlaması yaşıyor.
95
95|135
Minik Muhammed'in kalbi, yaşlı bir insanın kalbi gibi... Bu da demek oluyor ki; Muhammed oyun bile oynayamıyor. Biraz oyun oynamaya kalkarsa hemen tükeniyor.
HABERİN DEVAMI
96
96|135
Suriye'deki savaş nedeniyle 2016'nın mayıs ayında Türkiye'ye sığınan ailenin minik oğulları Muhammed, şunları söyledi: "Okula gitmek istiyorum ama diğer çocuklar beni rahat bırakmazlar.
97
97|135
Ayrıca doktorlardan da bana yardım etmelerini, okula gidebilmem için yüzümü tedavi etmelerini istiyorum. Yüzümün tedavisi için Almanya'ya gitmek istiyorum. Ve bir doktor olmak istiyorum."
98
98|135
YÜZÜNDEKİ 200 GRAMLIK ET PARÇASI YÜZÜNDEN...
Filipinli Angel, ensefalosel yani beyin anomalisi ile doğduğu için yüzünde büyük bir et parçası vardı.
99
99|135
Doğumun ardından bir şeylerin yolunda gitmediğini anlayan Anne Cypres Salon, kızının yüzünü ilk defa gördüğünde dehşete düştüğünü açıkladı.
100
100|135
Beyin anomalisiyle doğan minik kızın burnu sürekli büyümeye başlamıştı. Büyümeye bağlı olarak Angel, son zamanlarda görmekte zorluk yaşıyordu.
HABERİN DEVAMI
101
101|135
The Age'de yer alan habere göre; Angel, uzun süre hapis hayatı yaşadı. Sebebi ise; insanların minik Angel ile dalga geçmeleriydi.
102
102|135
Ameliyat olması gereken Angel için ailenin 8 bin dolara ihtiyacı vardı ama sadece 5,500 dolar biriktirebilmişlerdi.
103
103|135
'Önce Çocuklar' isimli uluslararası yardım kurumu devreye girdi ve Angel'ın ameliyat masraflarını karşıladı. Eylül 2016'da Angel ve babası, kurum yetkilileriyle Avustralya’ya gittiler.
104
104|135
Angel'ın suratındaki 200 gramlık et parçası dört saatlik bir operasyonun ardından alındı. Alınan parçanın ardından, yüzde meydana gelen boşluk, Angel'ın kalça kemiğinden alınan bir dokuyla kapatıldı.
105
105|135
Angel'ın suratındaki 200 gramlık et parçası dört saatlik bir operasyonun ardından alındı. Alınan parçanın ardından, yüzde meydana gelen boşluk, Angel'ın kalça kemiğinden alınan bir dokuyla kapatıldı.
HABERİN DEVAMI
106
106|135
HER ŞEY BİR ASYALIYA BENZEMEK İÇİNDİ...
Asya hayranlığı nedeniyle bir Asyalı gibi görünmek isteyen Xiahn Nishi, bu amacına ulaşabilmek için 10 tane estetik ameliyat geçirdi.
107
107|135
Xiahn Nishi, "Bu şekilde çok daha yakışıklı olduğumu düşünüyorum. Başkaları bu şekilde düşünmese bile..." diyor.
108
108|135
Defalarca bıçak altına yatan Nishi, son durumundan gayet memnun olduğunu söylüyor.
109
109|135
110
110|135
HABERİN DEVAMI
111
111|135
112
112|135
HAMİLEYKEN 10 GÜN SONRA TEKRAR HAMİLE KALDI
Süperfetasyon denen 'hamileyken hamile kalma durumu'nu yaşayan Kate Hill, hamile kaldı ardından 10 gün sonra tekrar hamile kaldı. Kate Hill hamile kaldıktan 10 gün sonra yeniden hamile kaldı. Süperfetasyon adı verilen bu olayı daha da nadir kılan şey ise; çiftin sadece bir kez cinsel ilişkiye girmiş olması. Canlı kalan sperm, ikinci bir yumurtayı daha dölledi. Bu, Kate'nin eşi Peter’ın sperminin 10 gün daha canlı kaldığını gösteriyor.
113
113|135
HAYATINI BİR HAYRANININ DİKKATİNE BORÇLU!
Olimpik yüzücü Mack Horton, ismi belirtilmeyen hayranına teşekkürlerini sundu.
114
114|135
Sebebi ise, hayranının, olimpik şampiyon Horton'ın yıllar içerisinde büyüyen benini fark etmesi...
115
115|135
Horton'u televizyonda izleyen fanı, Mack Horton'ın göğsündeki büyük ve koyu renkli beni fark etti ve yüzme ekibinin doktoruna email attı.
HABERİN DEVAMI
116
116|135
Beni kontrol edilen Mack Horton'ın gerçekten de kanser olduğu tespit edildi.
117
117|135
Kötü huylu bir kanser türü olan melanom teşhisi konulan Mack Horton'ın beni ameliyatla alındı. Horton, keskin gözlü hayranına iyi niyetinden dolayı teşekkür etti.
118
118|135
119
119|135
120
120|135
HABERİN DEVAMI
121
121|135
ACI GERÇEK: HEM GÖRME HEM DE İŞİTME YETİSİNİ KAYBEDECEK!
Onun hikayesi çok farklı... 6 yaşındaki Lizzy (Elisabeth) Myers, yakında görme ve işitme yetisini kaybedecek. Ancak bunların gerçekleşmesinden önceki son isteği Vatikan'da Papa Francesco ile buluşmaktı...
122
122|135
Nadir görülen bir genetik hastalık olan Usher Sendromlu ABD'li Lizzy Myers'nin hayali nihayet gerçekleşti.
123
123|135
ABD'nin Ohio eyaletinde yaşayan Myers ailesi, kızlarının görme ve işitme yetisini kaybetmeden önce hafızasına kaydetmek istediklerini bir bir yerine getirmeye çalışıyor.
124
124|135
Bunlardan birisi de Katoliklerin ruhani lideri Papa Francesco ile bir buluşma idi.
125
125|135
Lizzy, THY'nin sponsorluğunda anne-babası ve kız kardeşiyle birlikte, Papa'nın Vatikan'ın ünlü Aziz Petrus Meydanı'nda binlerce inananla bir araya geldiği Genel Kabul Günü'ne katıldı.
HABERİN DEVAMI
126
126|135
Üstü açık ciple halkı selamlayan ve bir konuşma yapan Papa, daha sonra Lizzy'nin yanına giderek, gözlerine dokundu ve onu kutsadı. Mutlu ve heyecanlı olduğu gözlenen küçük kıza sarılan ruhani lider, onun kulağına bir şeyler de fısıldadı.
127
127|135
ABD basını, Myers ailesinin bir İtalya seyahatine yetecek kadar parası olmadığını yazmıştı. THY yetkilileri de, küçük kızın durumundan ABD basını sayesinde haberdar olmuş ve Lizzy ile ailesi nereye gitmek isterse onlara gidiş-dönüş uçak biletlerini hediye edeceklerini açıklamıştı.
128
128|135
THY Şikago Genel Müdürü Tuncay Emiroğlu, kızın hikayesinden etkilendiklerini söylemişti.
129
129|135
Lizzy'nin babası Steve Myers de, İtalya'dan yana tercihlerini kullanacaklarını açıklamıştı. İtalyan basınına göre Myers ailesi, bir şehir devleti olan Vatikan'ı da topraklarında barındıran Roma'ya 29 Mart'ta geldi.
130
130|135
SAÇLARINI KOPARTIP, YEMEDEN RAHAT EDEMİYOR!
İzmir'de yaşayan, saç yeme hastalığı olarak bilinen trikofaji hastası 3 yaşındaki Azra Nur Tiryaki, özellikle yalnız kaldığı zamanlarda hiç acı hissetmeden yolduğu saçlarını yutuyor.
HABERİN DEVAMI
131
131|135
Ailesi kızlarının takıntılı davranışına engel olmanın yollarını ararken, uzmanlar sorunun yalnızlık duygusu yaşayan çocuklarda ortaya çıktığını söyledi.
132
132|135
Kızdığımı bildiği için benim olmadığım ortamlarda saçlarını koparıp ağzına götürüyor. Saçlarını tamamen kazıttım. O zaman da etrafta bulduğu tüylü cisimleri yemeye başladı. Dışkısında gördüğüm zaman hemen hastaneye koşuyoruz.
133
133|135
Sorunun psikolojik olduğu söyleniyor" dedi. Yabancı cisim soluduğu için küçük kızın akciğerlerine de saç ya da halı tüyü yapıştığını belirten 2 çocuk annesi Yeşim Tiryaki, zaman zaman nefes darlığı, halsizlik ve öksürük gibi şikayetler yaşadıklarını dile getirdi.
134
134|135
Anne Tiryaki, "Bu takıntıdan nasıl kurtulacağımızı bilmiyorum. Azra'nın ağabeyini kıskandığını tahmin ediyoruz. Yaşadığı psikolojik sorun nedeniyle böyle bir tepki verebileceği üzerinde duruluyor. Ama daha büyük sağlık sorunlarıyla karşılaşmaktan korkuyorum" diye konuştu.