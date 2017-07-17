SAĞLIK

Kate Mansbridge bisiklete bindikten sonra hamile kaldı!

29 Aralık 2016 Perşembe, 13:17:20 HABERTURK.COM

Kate Mansbridge, 27 yaşındayken menopoza girdi, 43 yaşında bisiklet kazası sonrasında hamile kaldı

  • 1 Kate Mansbridge bisiklete bindikten sonra hamile kaldı!
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    BİSİKLETE BİNDİ HAMİLE KALDI

    27 yaşındayken menopoza giren ve çocuk sahibi olmayacağını öğrenen 43 yaşındaki Kate Mansbridge, bisiklet kazası sonrasında hamile kaldı. Daily Mail'in haberine göre; Kate Mansbridge, 27 yaşında erken menopoza girdi ve çocuk sahibi olmayacağını öğrendi. 

  • 2 Kate Mansbridge bisiklete bindikten sonra hamile kaldı!
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    Bir kaç yıl sonra Fransa'da bisiklet sürerken bir arabanın çarpması sonrasında bacakları ezilen ve beyninde hasar oluşan Mansbridge, bir daha yürüyemeyecek hale geldi. Hatta doktorlar Kate'in tekerlekli sandalyede yaşamını sürdürmek zorunda kalabileceğini belirtti.

  • 3 Kate Mansbridge bisiklete bindikten sonra hamile kaldı!
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    Mucizevi bir şey yaşayan Mansbridge'nın kaza esnasındaki adrenalin artışı üreme hormonlarını tetikledi ve Kate yeniden adet görmeye başladı. Uzmanlar yaşadığı travmanın çok nadir görülen kimyasal değişikliklere sebep olduğunu belirtti.

  • 4 Kate Mansbridge bisiklete bindikten sonra hamile kaldı!
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    Kazadan 3 yıl sonra hamile kaldığını öğrenen Kate, hayatının ikinci şokunu yaşadı. Hemşire olan Kate, "Bir taraftan hayatımın en kötü şeyi başıma gelirken aynı zamanda en çok istediğim şeye de vesile oldu" dedi. Kate şimdi 6 yaşındaki kızı Ruby ile mutlu mesut yaşıyor.

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  • 5 Kate Mansbridge bisiklete bindikten sonra hamile kaldı!
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    TÜMÖRLE BERABER GÖZÜNÜ DE ALDILAR

    İngiltere'nin Liverpool şehrinde apse olduğu gerekçesiyle diş hekimine giden 22 yaşındaki Ceri Jones’un bir gözü alınmak zorunda kaldı. Ceri Jones’da nadir görülen “et yiyen’’ kanser bulundu ve ameliyata alındı. Ağzının çatısında bir yumru halinde başlayan hastalığın, baş ve boyun tükürük bezlerini etkileyen Adenoid Kistik Karsinoma olduğu ortaya çıktı.

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YORUMLAR 11
  • Misafir 29 Haziran 2017 Perşembe 10:13
    Allah cc tüm hastalara acil şifalar versin inşaallah amin
  • Misafir 20 Haziran 2017 Salı 13:39
    Allah hepsind yardım etsin. Bizlere de farkındalık versin. Çok şükretememiz lazım çoook.
  • Misafir 02 Haziran 2017 Cuma 05:28
    Allahım şükürler olsun. Biz kaşımızı gözümüzü beğenmiyoruz. hiç farkında değiliz ama insanların küçücük bebeklerin ne imtihanlardan geçtiğini. İnsanoğlu işte ne olursa olsun haline şükür etmiyor
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